Belkin lance un nouveau chargeur MagSafe 3-en-1 avec prise en charge de la charge rapide Apple Watch, plus

L’un des grands changements avec l’Apple Watch Series 7 est la prise en charge d’une charge plus rapide, à condition d’utiliser les bons accessoires. Cette semaine, cependant, Belkin a dévoilé le premier accessoire tiers pour prendre en charge la charge rapide de l’Apple Watch Series 7 avec son nouveau chargeur sans fil BoostCharge Pro 3-en-1 avec MagSafe.

Le nouveau chargeur sans fil 3-en-1 de Belkin avec MagSafe présente un design rectangulaire étroit. Il y a une rondelle de charge MagSafe intégrée qui peut recharger votre iPhone 12 ou iPhone 13 à 15 W de puissance, plus un chargeur Qi séparé pour vos AirPod au milieu.

Enfin, à l’extrême droite se trouve une rondelle de chargement Apple Watch intégrée qui peut tirer parti des vitesses de chargement complètes de l’Apple Watch Series 7. Apple dit qu’avec une charge rapide, le niveau de la batterie de votre Apple Watch Series 7 peut passer de 0 à 80 % en 45 minutes environ.

Vous obtenez également un adaptateur d’alimentation dédié de 40 W dans la boîte avec le nouveau chargeur sans fil 3 en 1 de Belkin avec MagSafe. Il est disponible à la commande dès maintenant sur le site Web de Belkin pour 149,99 $.

Mais ce n’est pas le seul nouveau produit introduit par Belkin aujourd’hui. La société a également voilé un nouveau chargeur rapide portable BoostCharge Pro pour Apple Watch. Comme indiqué par le Verge, il s’agit essentiellement d’un support de charge Apple Watch avec une rondelle de charge intégrée qui prend en charge une charge rapide.

Belkin explique :

Fermez toutes vos bagues et améliorez la façon dont vous alimentez votre Apple Watch avec notre chargeur portable BOOST↑CHARGE PRO. En tirant parti du nouveau module de charge, vous pouvez charger votre Apple Watch Series 7 jusqu’à 33 % plus rapidement.* Choisissez la vue pour vous, elle affiche et charge votre Apple Watch en position couchée ou en mode Table de chevet. Le design minimaliste moderne apporte une touche élégante à n’importe quel espace. Du bureau à la table de chevet de l’hôtel, il est suffisamment compact pour être emporté n’importe où. Un câble USB-C de 1,2 m avec gestion intuitive des câbles vous permet de charger tout en gardant votre espace sans encombrement