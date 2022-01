Belkin lance une nouvelle sonnette vidéo intelligente avec intégration de HomeKit Secure Video

Belkin franchit une nouvelle étape avec son portefeuille Wemo d’accessoires pour la maison intelligente. Au CES 2022 cette semaine, la société a annoncé une nouvelle sonnette vidéo intelligente Wemo conçue pour fonctionner exclusivement avec HomeKit Secure Video. C’est la première fois que Wemo étend sa gamme de maisons intelligentes pour inclure un accessoire de sécurité domestique.

La sonnette vidéo intelligente dispose d’un champ de vision de 178 degrés, d’une caméra haute résolution 4MP avec des capacités de vision nocturne améliorées. La société vante qu’il existe également « une clarté de zoom optimale pour fournir aux utilisateurs un meilleur aperçu de ce qui se passe à la maison ».

Pour les fans d’Apple, le fait que la Wemo Smart Video Doorbell s’intègre exclusivement à HomeKit Secure Video est un argument de vente majeur. Cela signifie que vous n’avez pas du tout besoin d’utiliser l’application Wemo, car tout est contrôlé directement dans l’application Home sur votre iPhone. Il y a longtemps eu très peu d’options pour les sonnettes compatibles HomeKit Secure Video, il est donc agréable de voir Wemo entrer sur ce marché.

Fonctionnant exclusivement avec HomeKit Secure Video, la sonnette vidéo intelligente Wemo est facile à configurer et à gérer via l’application Home sur iPhone, iPad et Mac. Avec HomeKit Secure Video, la vidéo est analysée en privé par le HomePod mini, l’Apple TV ou l’iPad de l’utilisateur à l’aide de l’intelligence de l’appareil pour déterminer si des personnes, des animaux ou des voitures sont présents, et les enregistrements vidéo sont cryptés de bout en bout et stockés en toute sécurité dans iCloud, avec un forfait iCloud+. Des fonctionnalités telles que la reconnaissance faciale, basées sur la confidentialité et la sécurité de HomeKit Secure Video, permettent à la Wemo Smart Video Doorbell d’informer les utilisateurs des visiteurs en fonction des personnes taguées dans l’application Photos ou identifiées dans l’application Home, et les zones d’activité définissent les zones où un mouvement est détecté dans la vue d’une caméra.

Plus de spécifications incluent :

Champ de vision de 178° – Voyez un colis directement devant votre porte avec une plage verticale étendue. Vision nocturne améliorée – La sensibilité à la faible luminosité et l’appareil photo 4MP permettent des vues claires dans l’obscurité. Connectivité WiFi double bande – Les bandes 2,4 GHz et 5 GHz offrent une meilleure portée et de meilleures performances. Résistant aux intempéries – L’indice de résistance aux intempéries IP55 protège contre la pluie.

Gardez à l’esprit, cependant, que vous aurez besoin d’un abonnement iCloud+ pour profiter pleinement de HomeKit Secure Video. Pour 0,99 $ par mois, iCloud+ offre 50 Go de stockage iCloud et la prise en charge de l’enregistrement vidéo à partir d’une caméra vidéo sécurisée HomeKit. Pour 2,99 $ par mois, iCloud+ offrira 200 Go de stockage et la prise en charge d’un maximum de cinq caméras vidéo sécurisées HomeKit. Pour 9,99 $ par mois, vous obtenez 2 To de stockage iCloud et la prise en charge d’un nombre illimité de caméras vidéo sécurisées HomeKit.

La nouvelle Wemo Smart Video Doorbell est disponible à la commande à partir d’aujourd’hui pour 249,99 $ aux États-Unis et au Canada. La société affirme que la sonnette vidéo intelligente prend en charge les systèmes existants alimentés par des transformateurs 16-24 V CA avec une puissance de 30 VA ou plus. Et si vous ne voulez pas vous charger de l’auto-installation, Wemo s’associe également à OnTech pour les options d’installation.

Belkin a également révélé son intention de lancer de nouveaux accessoires avec prise en charge de la matière et du fil, dont vous pouvez en savoir plus ici.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :