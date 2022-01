Belkin Wemo se lance dans le fil et la matière pour 2022 avec un nouveau commutateur, un gradateur et une prise intelligente

Parallèlement à la nouvelle sonnette vidéo intelligente Wemo HomeKit, Belkin a dévoilé que sa prise intelligente Wemo, son interrupteur d’éclairage intelligent et son gradateur intelligent verront une mise à niveau cette année avec la prise en charge de Matter over Thread. Cela signifiera des connexions plus rapides et plus fiables avec une plus grande portée pour les appareils HomeKit.

Belkin a annoncé les nouvelles de Wemo au CES ce soir :

Cette année, Wemo mettra sur le marché de nouvelles versions de ses produits les plus populaires – Wemo Smart Plug, Wemo Smart Light Switch et Wemo Smart Dimmer – construits avec la prise en charge de Matter over Thread. Travaillant en étroite collaboration avec les organisations membres de la Connectivity Standards Alliance et du Thread Group, notamment Amazon, Apple, Google et Samsung SmartThings, la nouvelle génération de prises intelligentes et de commandes d’éclairage Wemo est conçue pour s’intégrer facilement dans la maison, offrant des connexions fiables entre les appareils et une compatibilité transparente. avec n’importe quel produit compatible Matter.

Pour rappel, Matter est une nouvelle norme de maison intelligente issue d’une collaboration entre Apple, Amazon, Google, Samsung, la Zigbee Alliance, etc. La grande idée est de faire en sorte que les clients sachent qu’un appareil domestique intelligent fonctionnera avec leur configuration (multiplate-forme) et les rendra également plus rapides, plus fiables, plus sûrs et plus faciles à utiliser.

La technologie sous-jacente que Matter utilise pour activer cela est Thread. Nous avons déjà vu un certain nombre d’entreprises d’appareils intelligents adopter Thread comme Apple avec HomePod mini, Nanoleaf, Eve, etc.

Belkin n’a pas communiqué de prix ou de détails de version spécifiques pour les nouveaux Wemo HomeKit Smart Plug, Switch et Dimmer avec prise en charge de Matter over Thread, mais ils arriveront « plus tard cette année dans 25 pays ».

Pour référence, la prise intelligente compatible Wemo HomeKit coûte 25 $, le commutateur d’éclairage intelligent se vend 30 $ et le gradateur intelligent passe de 40 $ (75 $ pour un pack de 2).

C’est formidable de voir davantage d’appareils domestiques intelligents bénéficier de la prise en charge de Matter/Thread, car il offre des améliorations concrètes pour les configurations de maison intelligente. J’ai utilisé Thread avec plusieurs lampes intelligentes Nanoleaf, et la vitesse et la fiabilité sont nettement meilleures que la plupart de mes appareils domestiques intelligents sans Thread.

La raison pour laquelle Thread excelle est qu’il s’agit d’un protocole de réseau maillé spécialement conçu pour les appareils domestiques intelligents avec une communication directe d’égal à égal. Il s’auto-entretient et s’auto-répare, ce qui signifie que vous êtes moins susceptible de voir des erreurs « L’appareil ne répond pas », etc. Pour une plongée plus approfondie dans Thread, apprenez-en plus ici.

