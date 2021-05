Bella Hadid a rejoint les manifestations en faveur des Palestiniens

Les plans d’Israël face à l’escalade de la violence 6:29

. – Bella Hadid a clairement indiqué ce week-end où se situe son soutien en ce qui concerne le conflit israélo-palestinien.

La mannequin a partagé des photos et des vidéos sur son compte Instagram en participant à une manifestation pro-palestinienne à New York.

Le conflit meurtrier entre Israël et les Palestiniens s’intensifie depuis plus d’une semaine. Le père de Hadid, l’homme d’affaires immobilier Mohamed Hadid, est d’origine palestinienne.

Israël accuse le Hamas d’utiliser des civils comme boucliers 3:38

La façon dont mon cœur se sent […] Être entouré de tant de Palestiniens beaux, intelligents, respectueux, attentionnés, gentils et généreux en un seul endroit […] C’est complet! Nous sommes une race rare! », Déclare Hadid dans le post sur Instagram. “La Palestine est libre jusqu’à ce que la Palestine soit libre!”

Des manifestations ont eu lieu dans le monde entier, notamment à New York, à Los Angeles, à Washington et dans d’autres régions des États-Unis.

Hadid a également partagé une photo d’une manifestation à Londres d’il y a quatre ans.

«Je suis avec mes frères et sœurs palestiniens, je les protégerai et les soutiendrai au mieux de mes capacités. JE T’AIME », dit en partie la légende. “Excuse moi. Et je pleure pour toi.