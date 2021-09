Bella Hadid devient entrepreneure et fonde une nouvelle marque

Les boissons Kin Euphorics contiennent des ingrédients comme roseroot, champignons reishi, l-sérine et gaba. Et ces ingrédients sont censés vous aider réduire le stress, calmer le système nerveux et l’anxiété d’augmenter la productivité. En plus de ne contient pas d’alcool, il est donc parfait pour ceux qui cherchent à réduire leur consommation d’alcool pendant la semaine ou ceux qui sont sobres. Bella dit que découvert cette boisson lorsqu’il cherchait quelque chose pour traiter naturellement vos niveaux élevés de stress des journées de travail allant jusqu’à 17 heures.

Le mannequin de 24 ans a annoncé la nouvelle à son sujet nouveau partenariat avec Kin Euphorics et a dit que certains des ingrédients de cette boisson, elle prenait déjà pour l’anxiété. “Essayer Kin pour la première fois a été l’un des moments les plus marquants pour moi. Trois jours plus tard, j’ai personnellement appelé Jen pour voir qui était le génie derrière l’euphorie. J’avais déjà pris Gabba et Tyrosine pour mon anxiété, et trouver cette jolie petite boisson, qui utilisait déjà ces ingrédients exacts, m’a fait bondir le cœur”, a-t-il expliqué sur Instagram.