Bella Hadid dévoile sa décision de rejoindre Victoria’s Secret

Sur des choses plus grandes et meilleures.

2022 va être une année énorme pour Bella Hadid, et comme le mannequin l’a révélé lors de E! Le Daily Pop de News le mardi 11 janvier, elle a lancé le tout de la meilleure des manières : en ne faisant « rien » du tout !

« J’ai préparé le dîner à la maison en pyjama », a déclaré Bella dans le cadre de la conversation exclusive. « Je n’avais pas de FOMO. Je me sentais parfaitement bien avec ça, et c’est comme ça que j’ai réalisé que ma croissance, pour être honnête, est de pouvoir savoir que lorsque le Nouvel An arrive et que je n’ai pas besoin de boire et je ne ‘ Je n’ai pas besoin de faire ces choses parce que je me sens enfin bien à l’intérieur. »

Elle va même plus loin et participe à son premier janvier sec.

« Peu importe, ça me montre que j’ai cette volonté intérieure, tu vois ce que je veux dire ? » expliqua Bella. « Juste pour savoir que je peux le faire. »

De plus, en tant que PDG et co-fondatrice de la société de boissons non alcoolisées Kin Euphorics, elle peut toujours profiter d’un bon cocktail sans alcool.