Bella Hadid est montrée en train de pleurer et parle de sa lutte contre l’anxiété

Il a ensuite cité le discours de Willow dans la vidéo et a finalement parlé un peu de sa santé mentale et de ce qu’elle vit au quotidien. Il a assuré que c’est à quel point (comme sur les photos) son quotidien est difficile tous les soirs pendant quelques années. Il a demandé à ses followers s’ils vivaient la même chose ne te sens pas seul et a ajouté que « le la maladie mentale / le déséquilibre chimique n’est pas linéaire et c’est presque comme des montagnes russes d’obstacles qui coulent… ça a des hauts et des bas, et ça va d’un côté à l’autre ».

Dans son message, il a expliqué que les réseaux sociaux ne sont pas réels et que la meilleure chose que vous puissiez faire lorsque vous ne vous sentez pas bien ou que vous êtes anxieux est de demander de l’aide, de passer du temps seul et comprendre vos traumatismes, déclencheurs, joies et routine pour qu’avec le temps tu partes en apprendre davantage sur votre propre douleur et sur la façon de la gérer.