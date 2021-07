Bella Hadid, Iris Law, Lucas Bravo célèbrent Dior – WWD

CANNES, France – L’avantage inattendu du fait que le Festival de Cannes passe de sa couchette habituelle de mai à la chaleur étouffante du milieu de l’été est le ciel bleu éclatant et les couchers de soleil à couper le souffle. Dior en a profité samedi soir pour organiser un cocktail au Club by Albane sur le toit du JW Marriott.

Maggie Gyllenhaal a fait une apparition à la fête, car elle a fait le tour pendant son travail de juré. «Jusqu’à présent, j’ai été essentiellement à l’heure de New York. Je ne peux pas me coucher avant 2 heures du matin, mais tout le monde me dit que c’est comme ça à Cannes », a-t-elle déclaré à propos de la légendaire scène de soirée nocturne de la ville. “C’est tellement glamour, j’ai l’impression: ‘Est-ce comme ça qu’était la vie de Judy Garland?'”

Elle a vu sept films jusqu’à présent et s’est préparée pour une réunion du jury le lendemain, ajoutant que ses collègues jurés avaient jusqu’à présent des opinions diverses. « Les gens sont différents. Tous les films sont intéressants, valent vraiment la peine d’être vus, mais certains me touchent plus que d’autres. Bien qu’elle ait avoué qu’elle était tentée de discuter de ses favoris, ses lèvres étaient scellées. “Nous pouvons parler dans deux semaines”, a-t-elle plaisanté.

En effet, elle a dit qu’elle était si occupée qu’elle ne faisait que “regarder la mer avec envie” sans avoir le temps de se baigner. “Mon frère m’a dit que je devais trouver quelqu’un qui a un bateau.” Avec des yachts garés au large de la côte, elle est certainement au bon endroit pour suivre les conseils du jeune Gyllenhaal.

Bella Hadid et Carla Bruni ont provoqué une frénésie alors qu’elles posaient ensemble pour des selfies. Le mari de Bruni, l’ancien président français Nicolas Sarkozy, a discuté avec le président de StudioCanal Maxime Saada et les deux ont regardé, amusés.

Hadid, vêtu d’un costume crème échancré de la ligne pour hommes et coiffé par Kim Jones surmonté d’un bustier moulant, est resté debout pour éviter tout dysfonctionnement de la garde-robe. « Je ne peux pas m’asseoir maintenant. Je veux, je veux tellement mais je pourrais exploser », a-t-elle déclaré. En fait, elle s’est glissée dans une cabine au bord de la piscine pour un ajustement rapide.

Iris Law, vêtue d’une robe à franges, avait débarqué quatre heures auparavant pour son premier voyage à Cannes. Elle a parlé de sa nouvelle coupe blonde. Après avoir fait des recherches sur l’histoire du punk pour un rôle, elle a décidé de prendre les choses en main. “Je viens de le faire. J’ai l’impression que chaque femme devrait se raser la tête une fois dans sa vie. Je l’aime. C’est une expérience tellement incroyable, vous n’avez rien derrière quoi vous cacher.

Elle prévoit un grand look couture pour fouler le tapis rouge lundi soir, et a célébré le retour du glamour. “Je m’ennuyais vraiment de m’habiller”, a-t-elle déclaré. «Je me sens comme une nouvelle personne qui y entre. J’ai l’impression d’avoir beaucoup grandi l’année dernière.

Adrien Brody, l’air décontracté et louche dans une chemise en lin bleu clair, se préparait également pour la première lundi de “The French Dispatch” de Wes Anderson. “C’est vraiment une histoire d’amour avec la France”, a-t-il déclaré à propos du film. « On a tourné à Angoulême. Vous êtes vraiment transporté dans un monde. Ce sera l’une des premières les plus éclatantes de la semaine, avec Timothée Chalamet et Tilda Swinton attendus.

La star de “Emily in Paris” Lucas Bravo était hors de Paris et à Cannes pour sa première fois également. Il a admis qu’il n’était pas préparé à ce que l’émission Netflix soit un tel succès mondial et la célébrité instantanée qui l’accompagnait. «Je ne pouvais pas imaginer la façon dont il a été reçu et mon personnage aussi. Je suis entré dans cette énorme production en ressentant le syndrome de l’imposteur habituel », a-t-il déclaré. «Mais je me suis connecté au plaisir et à la magie. Les gens me contactent pour me dire que cela les a vraiment aidés pendant la pandémie, et c’est pourquoi nous le faisons en premier lieu. »

Alors que les stars ont prouvé que le bise est de retour (« Êtes-vous vacciné ? », a plaisanté le comédien français Gad Elmaleh en disant que c’était le salut de la nuit), tout le monde a passé la soirée au clair de lune.