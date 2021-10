Bella Hadid partage un message cryptique au milieu de Gigi, le drame de Yolanda avec Zayn Malik

Bella Hadid a semblé montrer son soutien à sa famille dans un article cryptique sur Instagram Stories jeudi au milieu du drame impliquant sa sœur Gigi Hadid, sa mère Yolanda Hadid et l’ex-petit ami de Gigi, le chanteur Zayn Malik. Jeudi, TMZ a rapporté que Yolanda se préparait à déposer un rapport de police contre Malik pour l’avoir prétendument frappée la semaine dernière. Bien que Malik ait nié cette allégation, il a admis qu’il y avait eu une situation récente avec Yolanda, pour laquelle il fait maintenant face à des accusations criminelles.

Au milieu du drame familial, Bella, 25 ans, a publié une citation sur Instagram qui pourrait être interprétée comme une manifestation de soutien à sa famille, rapporte PEOPLE. « Je ne peux rien faire pour vous à part travailler sur moi-même. Vous ne pouvez rien faire pour moi à part travailler sur vous-même », lit-on dans la citation. La citation est accompagnée d’une illustration d’une femme nue sur une plage, le visage tourné vers le soleil. L’illustration et la citation ont été publiées sur la page Instagram @mystics_truth.

Tôt jeudi, des sources ont déclaré à TMZ que Yolanda, 57 ans, envisageait de déposer un rapport de police après que Malik, 28 ans, l’aurait frappée « à un moment donné la semaine dernière ». Malik a « catégoriquement » nié avoir frappé la mère de Gigi dans une déclaration à TMZ. Cependant, Malik a publié une autre déclaration sur Twitter, dans laquelle il a révélé qu’il y avait eu un incident avec un « membre de la famille de mon partenaire » il y a quelques semaines. « C’était et devrait toujours être une affaire privée, mais il semble pour l’instant qu’il y ait des divisions et malgré mes efforts pour nous ramener dans un environnement familial paisible qui me permettra de coparenter ma fille d’une manière qu’elle mérite, ce a été « fuite » à la presse », a écrit Malik. Jeudi soir, un ami de la famille Hadid a déclaré à PEOPLE que Malik et Gigi, 26 ans, ne sont plus en couple. Ils sont les parents de leur fille Khai, 1 an.

Les détails de la dispute avec un membre de la famille Malik mentionné dans sa déclaration ont été communiqués vendredi. Malik aurait plaidé sans conteste quatre accusations criminelles de harcèlement pour un incident présumé avec Yolanda dans la maison de Pennsylvanie qu’il partageait avec Gigi le 29 septembre. Malik aurait qualifié Yolonda de « putain de salope hollandaise » et lui aurait dit de « s’éloigner de [my] f—ing fille. » Malik aurait attrapé Yolanda et l’aurait poussée dans une commode, selon le rapport de police.

Au moment de l’incident allégué, Gigi n’était pas en ville, mais elle était peut-être au téléphone avec sa mère ou Malik. Le chanteur aurait crié « enfilez des putains de couilles et défendez votre partenaire contre votre putain de mère dans ma maison ». L’une des accusations de harcèlement découle d’une altercation que Malik a eue avec un agent de sécurité.

Malik a été condamné à une amende dans le cadre de l’incident et est en probation pendant un an. Il doit également suivre des cours de gestion de la colère et un programme de violence domestique. Un juge peut mettre fin à sa probation après six mois s’il remplit les autres conditions. Malik a également reçu l’ordre de rester à l’écart de Yolanda et McMahon. « Gigi se concentre uniquement sur le meilleur pour Khai. Elle demande de la confidentialité pendant cette période », a déclaré le représentant de Gigi à PEOPLE.