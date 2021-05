Bella Hadid publie un message de soutien à la Palestine – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

La violence qui sévit actuellement dans la bande de Gaza a causé des dommages irréparables à la population et aux villes et les attaques entre Israéliens et Palestiniens se sont intensifiées ces dernières heures.

C’est pourquoi la mannequin internationale Bella Hadid a utilisé ses réseaux sociaux pour défendre son origine, qui vient de Palestine, d’où sa famille est originaire.

Isabella Khair Hadid, du vrai nom de l’ancien ange de Victoria’s Secret, a téléchargé différentes images dans lesquelles elle fait référence à la lutte et aux manifestations qui ont eu lieu pour exiger la libération de son peuple, et parmi les plus remarquables est la photo du mariage de son grands-parents qu’il appelle Teta et Jido.

«J’aime ma famille, j’aime mon héritage, j’aime la Palestine. Je resterai ferme pour garder votre espoir d’une terre meilleure dans mon cœur. Un monde meilleur pour nos peuples et les gens qui les entourent. Ils ne pourront jamais effacer notre histoire. L’histoire est l’histoire! », A-t-il écrit.

Elle explique qu’après l’union de Khairiah Daher Hadid et Anwar Hadid, en 1941 à Nazareth, sa famille a traversé des moments difficiles comme lorsqu’avec 8 enfants de moins de 15 ans, leurs grands-parents ont été enlevés de leur domicile en Palestine en 1948. et ils sont devenus des réfugiés en Syrie, au Liban puis en Tunisie.

Hadid a participé samedi soir à une marche de soutien à la Palestine à Brooklyn, New York, où il a été vu portant un shemagh (un foulard palestinien traditionnel) et portant le drapeau de la nation du Moyen-Orient.

«La façon dont mon cœur se sent… Etre autour de tant de Palestiniens beaux, intelligents, respectueux, attentionnés, gentils et généreux en un seul endroit… On se sent ensemble! Nous sommes une race rare! La Palestine est libre jusqu’à ce que la Palestine soit libre! P.S. Le filet palestinien est réel », a-t-il écrit.