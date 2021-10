Bella Hadid s’en va après que Zayn ait plaidé sans conteste pour harceler maman Yolanda

Bella Hadid a fait profil bas à New York (Photo: Splash)

Bella Hadid a été vue pour la première fois depuis que l’ex-petit ami de sœur Gigi, Zayn Malik, n’a pas contesté le harcèlement de leur mère, Yolanda.

Plus tôt cette semaine, il a été rapporté que la mère des mannequins, 57 ans, envisageait de porter plainte contre l’ancienne star de One Direction, 28 ans, après l’avoir prétendument frappée – des allégations qu’il a farouchement démenties.

Des accusations ont été déposées le 27 octobre et le chanteur de Pillowtalk – qui partage sa fille Khai avec Gigi – a plaidé coupable à une accusation de harcèlement, déclarant qu’il avait accepté de ne pas contester les allégations découlant de la dispute.

Après la nouvelle, Bella a fait profil bas alors qu’elle se dirigeait vers New York.

La jeune femme de 25 ans a été aperçue en train de se frayer un chemin dans son appartement, gardant les choses discrètes dans un sweat-shirt bleu marine, un pantalon sombre et des baskets épaisses pour la sortie.

Elle a récemment cessé de suivre Zayn sur les réseaux sociaux au milieu des informations faisant état de la dispute entre le père d’un enfant et sa mère Yolanda, dans la maison de Pennsylvanie qu’il partage avec Gigi.

Selon des documents obtenus par TMZ, il a qualifié la star de Real Housewives of Beverly Hills de « merde hollandaise » et lui a ordonné de « rester à l’écart de ma putain de fille » lors de la discussion animée.

Il l’aurait « poussée dans une commode provoquant une angoisse mentale et une douleur physique » – mais a nié tout contact physique.

Zayn a été condamné à une amende après avoir prétendument plaidé sans conteste l’accusation de « harcèlement – ​​conduite sans but légitime ».

La star de X Factor est également en probation de 90 jours pour chaque chef d’accusation, pour un total de 360 ​​jours, et doit suivre un cours de gestion de la colère, ainsi qu’un programme de violence domestique.

Il ne devrait avoir aucun contact avec Yolanda, ou un agent de sécurité sur lequel il aurait crié pendant la dispute, le juge mettant peut-être fin à la probation après six mois.

Dans une déclaration sur l’altercation présumée et la scission, le représentant de Gigi a déclaré: « Gigi se concentre uniquement sur le meilleur pour Khai. Elle demande de l’intimité pendant ce temps.

On pense que le couple s’est séparé à la suite de l’incident, qui survient quelques jours seulement après avoir célébré le premier anniversaire de Khai.

Ils ont commencé à sortir ensemble en 2015, avec Gigi apparaissant dans le clip du premier single solo de Zayn, PillowTalk quelques mois plus tard.

