Bella Thorne devient la cible de blâme après la décision de OnlyFans de supprimer le contenu explicite pour adultes

OnlyFans a récemment annoncé sa décision de supprimer le contenu explicite pour adultes de son site, et l’actrice Bella Thorne est devenue la cible du blâme de nombreux utilisateurs de médias sociaux frustrés. Jeudi, le site de création de contenu a révélé qu’il interdirait le contenu pornographique à partir d’octobre, mais qu’il autoriserait toujours les images nues qui ne sont pas sexuellement explicites. Le site a été populaire auprès des travailleuses du sexe, qui l’ont utilisé pour vendre du contenu aux abonnés en toute sécurité.

“Afin d’assurer la durabilité à long terme de notre plate-forme et de continuer à héberger une communauté inclusive de créateurs et de fans, nous devons faire évoluer nos directives de contenu”, a déclaré OnlyFans dans un communiqué publié par Bloomberg. Thorne est auparavant devenue un sujet brûlant autour du site après avoir lancé un OnlyFans et généré des revenus énormes sans publier de contenu nu ou sexuel. Cela a conduit l’actrice à récolter environ 2 millions de dollars de ses plus de 50 000 abonnés pour des images annoncées comme “nues” mais qui montraient simplement Thorne en lingerie.

En conséquence, OnlyFans a été contraint d’émettre des remboursements et a par la suite modifié ses règles de paiement et de pourboire, rapporte The Guardian. Beaucoup ont cité cela comme le début de problèmes majeurs entre la plate-forme et ses créateurs de contenu. Maintenant que OnlyFans a confirmé qu’il s’attaquerait au contenu sexuellement explicite, beaucoup se sont tournés vers les médias sociaux pour blâmer Thorne.

“J’ai été tenté de faire de moi un compte de fans uniquement pour la pornographie, mais Bella Thorne a fait ça pour tout le monde”, a écrit un utilisateur de Twitter frustré. Ils ont ensuite ajouté un hashtag pour “RIP OnlyFans”. Faites défiler vers le bas pour lire plus de commentaires et découvrez ce que les gens disent de Thorne et Onlyfans.

il y a presque un an, j’ai écrit sur OnlyFans et l’inquiétude des travailleuses du sexe qu’elles finiraient par être exclues de la plate-formehttps://t.co/kkluj6YLAC – Alex Thomas (@AlexThomas) 19 août 2021

“[I don’t care] si c’est valide ou non, mais je blâme chaque problème d’OnlyFans sur Bella Thorne”, a tweeté une personne.

Bella Thorne n’abat que les fans à elle seule pic.twitter.com/JQw5vTlJo8 – air mag (@mrreminiscent) 19 août 2021

“OnlyFans interdisant le contenu sexuellement explicite est la faute de Bella Thorne”, a tweeté une autre personne. “Je ne sais pas comment, mais je SAIS que la cascade qu’elle a faite là-bas a abouti à cela.”

Ne vous inquiétez pas, abonnés OnlyFans, vous pouvez toujours payer des centaines par mois pour regarder Bella Thorne lutter pour manger un hot-dog pic.twitter.com/0x2jW5rHok – SkullsMedia.com par GIFSkull (@SkullsMedia) 19 août 2021

« Hé, où est Bella Thorne dans tout ce drame d’OnlyFans ? Je pensais qu’elle voulait être la grande célébrité pour aider à éliminer la stigmatisation derrière le travail du sexe ? a demandé un utilisateur de Twitter. “Oh, c’est vrai, elle ne se soucie que lorsqu’elle gagne le $$ et n’a pas à s’inquiéter de la vie et des revenus réels des SWers.”

Comment la chronologie regarde Bella Thorne après les nouvelles de Only Fans aujourd’hui pic.twitter.com/4rDQ2s66IR – Shamar English (@english_shamar) 19 août 2021

“Je ne peux pas croire que je dois clarifier cela, mais je ne dis pas que Bella Thorne est littéralement responsable du changement de politique d’OnlyFans”, a expliqué une personne. “Je dis qu’après le fiasco de son adhésion à OnlyFans, beaucoup de gens très intelligents ont prédit que c’était à l’horizon.”

Peut-être que les plus grands créateurs qui ont profité de la communauté marginalisée du #sexwork comme @bellathorne devraient montrer un certain soutien et ne laisser que les fans aussi 🧐où est ce soutien pour sw dont vous parliez Bella ?? — Anniversaire 14 août 🎂🎉 (@sirenexorouge) 22 août 2021

“Le jour où Bella Thorne n’a arnaqué que les fans, c’est le jour où je savais qu’ils allaient commencer à choisir jusqu’à supprimer complètement le contenu sexuel”, a écrit un utilisateur de Twitter. “Malheureusement, cela aurait dû être le jour où les créateurs de contenu sexuel auraient dû déménager ailleurs.”

Tout le monde regarde Bella Thorne maintenant que seuls les fans ont changé leur contenu pic.twitter.com/j0NF2b6O14 – JoJo🖤🤍 (@xojosephinaxo) 19 août 2021

“D’accord, mais nous avons vu cela se produire, n’est-ce pas ? Ils ont montré leurs véritables intentions après avoir modifié la structure de paiement à la suite de la cascade de Bella Thorne, n’est-ce pas ? OnlyFans n’a jamais soutenu les travailleuses du sexe”, a tweeté un dernier utilisateur.

