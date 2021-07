Bella Thorne est allée à Baywatch complète pour le dernier selfie viral

Source : Chris Wedel/Android Central Google Duo est un fantastique service d’appel vidéo qui fonctionne sur de nombreux appareils. En raison de la simplicité et de la flexibilité de Duo dans sa capacité à passer à la fois des appels vocaux et vidéo, le service est devenu l’une des meilleures applications de téléconférence pour Android. Il […] More