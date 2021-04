Bella Thorne est chaude en rouge lors de sa fête de fiançailles avec Benjamin Mascolo ⋆ .

Instagram

Ravi de sa fiancée actrice, le chanteur / compositeur italien se rend sur Instagram pour partager une multitude de photos de la nuit avec une photo du couple posant avec un beau ciel en arrière-plan.

AceShowbiz –

Bella Thorne s’est assurée de faire tourner les têtes en arrivant à sa fête de fiançailles au No Vacancy de Los Angeles. L’ancienne star de Disney a exposé sa jambe alors qu’elle avait l’air sexy dans une robe rouge sexy avec une fente très haute sur un côté.

Pour la fête qui a eu lieu samedi soir 24 avril, la jeune femme de 23 ans a enfilé la robe révélatrice qui montrait non seulement toute une jambe, mais aussi une tonne de son décolleté. Le “Soleil de minuitLe look de «l’actrice» ce soir-là complétait ses talons rouges et ses mèches qu’elle coiffait dans un beau chignon.

Quant à son fiancé Benjamin Mascolo, la chanteuse / compositrice italienne avait l’air pimpante dans une veste de smoking noire Versace ornée de broderies. Il a complété son look avec des chaussures assorties.

Ravi de sa fiancée actrice, Ben a partagé un grand nombre de photos de la nuit. Sur une photo, le couple fiancé posait avec un beau ciel en arrière-plan. Un autre cliché a vu un regard plus détaillé sur le collier personnalisé de diamants et de perles de Bella portant le nom de son fiancé. La fête avait également des danseurs à peine vêtus dansant avec le feu.

«Ma princesse a rendu cela possible…», a donc écrit Ben dans la légende. «La meilleure fête de fiançailles de tous les temps, je suis très reconnaissante de partager ces moments spéciaux avec vous. Aussi, pouvons-nous parler de la beauté incroyable de cette robe? Je t’aime @bellathorne. »

Dans une récente interview avec le magazine Hola, Bella a parlé de ses fiançailles avec Benjamin, notant que cela lui avait fait réaliser à quel point la mort de son père avait eu un impact important sur son enfance. «S’engager est une énorme affaire et savoir qu’il ne peut pas me conduire dans l’allée est totalement nul. Donc, pour des raisons évidentes, cela m’a beaucoup affecté quand j’étais plus jeune… et cela ne cessera jamais de m’affecter; quand j’ai un bébé… ça me rend fou de penser qu’il ne sera pas là pour le rencontrer », a-t-elle partagé.

Quant à la réaction de sa mère à son jalon, Bella a dit que sa mère «est aux anges». À propos de sa mère, Bella expliqua en outre: «Elle est également fiancée, elle n’était sortie avec personne depuis la mort de mon père, et maintenant elle est fiancée après si longtemps… J’ai un nouveau père, et c’est tellement fou. Maintenant, elle est fiancée, je suis fiancée; nous organisons une fête de fiançailles commune.

«En vieillissant, je ressemble beaucoup plus à ma mère. J’étais vraiment, vraiment maigre naturellement, il m’a fallu tellement de temps pour me remplir physiquement et mon visage était si maigre avant. J’étais tellement plus comme mon père, avec ces pommettes hautes très latines et un très grand front. J’ai toujours eu l’impression de ressembler davantage à mon père, mais maintenant que je me suis rempli, mon visage est plus rond et plus gras, donc je ressemble vraiment à ma mère. Elle est rousse, comme une de mes sœurs, je suis naturellement blonde. Maintenant, quand nous sommes ensemble, les gens disent que nous sommes jumeaux », a-t-elle poursuivi.