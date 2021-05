Bella Thorne laisse tomber F-Bomb à propos des médias sociaux et de ce qu’elle ressent à propos des haineux en ligne

Bella Thorne a connu une grande année l’année dernière, faisant la une des journaux pour une multitude de clips musicaux, se fiancée et, bien sûr, son histoire à succès de pandémie sur le site de médias sociaux par abonnement OnlyFans. Bien sûr, cette dernière a attiré un nouveau regard sur sa personne et sa marque, à la fois en raison de son choix de rejoindre la plate-forme et de la façon dont elle a géré la structure monétaire une fois sur la plate-forme. Récemment, Bella Thorne a parlé des médias sociaux, de l’annulation de la culture et des raisons pour lesquelles elle refuse de laisser les haineux gagner.