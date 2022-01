Bella Thorne obtient une chaîne crocodile de 300 000 $

Bella ThorneLe bling de ‘s a du mordant sérieux … découvrez la nouvelle pièce qu’elle a accrochée à son cou, avec deux alligators et un prix élevé.

Bella est originaire de Floride et a dit au bijoutier Alex Moss elle voulait quelque chose qui rendrait hommage à sa maison et à ses racines. Moss s’est mis au travail, concevant le collier… complet avec de l’or blanc 18 carats, un diamant VVS couleur DF de 33,1 carats et une émeraude naturelle de taille coussin de 16,7 carats de Zambie.

Quant au prix, la pièce est 1 sur 1 et on nous dit qu’elle sonne autour de 300 000 $.

Moss dit que l’ensemble du look n’est pas seulement emblématique, mais pratique, avec les queues d’alligator se pliant même pour une certaine flexibilité pendant que Thorne le berce.

Une chose est sûre… Bella n’aura certainement pas à s’inquiéter de copier le look de quelqu’un d’autre.