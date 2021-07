Bella Vita Organic obtient un financement de 10 millions de dollars d’Ananta Capital

in

La marque compte aujourd’hui plus de 55 produits au total dont une gamme de parfums et d’huiles essentielles

Bella Vita Organic, marque de soins personnels destinée directement aux consommateurs, a levé 10 millions de dollars auprès d’Ananta Capital. La marque prévoit d’utiliser les fonds pour accélérer sa croissance, ainsi que pour améliorer son offre de produits et ses capacités de R&D. Cet investissement aidera davantage l’entreprise à développer sa marque et ses offres de produits, a déclaré Aakash Anand, fondateur de Bella Vita Organic.

« Nous avons eu la chance de voir nos clients aimer nos produits depuis notre lancement fin 2018, et aujourd’hui, nous sommes ravis de voir nos investisseurs faire confiance à notre jeune marque », a déclaré Anand. La société a sa genèse dans la fabrication des meilleurs produits pour ses consommateurs pour tous leurs besoins de beauté et de soins personnels, a-t-il déclaré.

Alors qu’Anand a commencé le voyage de la marque en 2018, l’idée est venue après avoir réalisé l’amour de son duo mère-soeur pour leur chaîne de salons qui utilisait des produits de beauté et de beauté naturels et ayurvédiques faits maison, a-t-il révélé dans un communiqué.

Bella Vita Organic a fonctionné de manière rentable depuis sa création et prévoit de le faire tout en poussant la pédale de croissance avec cette collecte de fonds, a-t-elle affirmé. Commençant son parcours avec quatre produits dans la gamme de soins du visage, la marque compte aujourd’hui plus de 55 produits au total, dont une gamme de parfums et d’huiles essentielles.

Ananta Capital se concentre particulièrement sur l’investissement dans des fondateurs passionnés qui tentent de créer de grandes entreprises en mettant l’accent sur l’économie des unités, a déclaré Lovkesh Kapoor, associé directeur, Ananta Capital. “Nous avons également été agréablement surpris que les fondateurs de nombreuses entreprises de soins personnels plus établies considèrent Bella Vita Organic comme une marque disruptive et une sérieuse challenger dans l’industrie”, a ajouté Kapoor.

Sanjeev Taparia et Ashutosh Taparia de la famille Taparia, qui soutient Ananta Capital, ont déclaré que Bella Vita Organic s’était démarquée lors de leurs recherches sur l’espace de soins personnels d2c. Ils croient que cette association aidera Bella Vita Organic à atteindre son prochain niveau de croissance. “Avec cet investissement dans Bella Vita Organic également, nous avons l’intention de travailler avec Aakash pour construire une entreprise dont nous pouvons tous être fiers”, ont-ils noté.

