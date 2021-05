Bellandur : Une destination immobilière résidentielle prometteuse à Bangalore

Le boom informatique, catalyseur du développement de Bellandur, est à l’origine des milliers d’emplois créés sur ce micro-marché.

Bangalore, la Silicon Valley indienne et l’une des villes à la croissance la plus rapide du pays, continue d’attirer des gens du monde entier. Le boom informatique a fait passer son identité d’un métro au rythme lent à une ville cosmopolite animée, dont le vaste écosystème d’innovation continue d’offrir d’énormes opportunités de croissance future. Abritant une multitude de générateurs de richesse, d’entrepreneurs et de nouveaux riches, point névralgique de l’informatique et de l’écosystème des startups, la ville offre de nombreuses opportunités aux professionnels et aux entrepreneurs ayant des idées commerciales innovantes. Une autre caractéristique frappante de cette ville est le prix raisonnable des maisons de luxe. La démographie de Garden City s’est avérée favorable pour le marché de l’immobilier, les acheteurs se dirigeant vers la ville et achetant des maisons conçues pour correspondre à leur style de vie.

Dans cette ville de haute technologie, Bellandur est l’une des zones les plus importantes et un point de transit important entre l’est et le sud de Bengaluru. Parmi les régions les plus dynamiques de la ville, Bellandur a connu une croissance prometteuse sur ce marché immobilier. Au fil des ans, cette localité a vu la demande des acheteurs de maison et une forte préférence des développeurs en raison de sa couverture verte abondante. Bien qu’il soit connu pour ses projets résidentiels haut de gamme, la demande de logements abordables a également augmenté dans ce domaine. Autrefois une zone à prédominance rurale, le boom informatique des années 1990 et après a fondamentalement transformé la localité, qui est désormais célèbre pour son secteur résidentiel en plein essor en raison de la présence de plusieurs ZES et bureaux d’entreprise.

Examinons quelques facteurs majeurs qui expliquent pourquoi Bellandur est l’une des destinations résidentielles les plus prisées de Bangalore.

Un endroit idéal pour votre vie professionnelle

Ce qui ajoute une grande valeur à Bellandur, c’est le fait qu’il est proche des multinationales et des hubs IT/ITES d’Electronic City et de Whitefield qui abritent plusieurs entreprises mondiales de technologie et de R&D de premier plan. La valeur de ces sociétés se chiffre en milliards de dollars et par conséquent, le profil immobilier de Bellandur est prestigieux. Bellandur et ses environs sont généralement habités par des employés de ces entreprises car les déplacements sont faciles et pratiques. Le marché immobilier a connu un développement considérable dans les espaces commerciaux et résidentiels.

Une vie sociale et des infrastructures dynamiques

Que vous souhaitiez vous détendre dans des restaurants de tous les jours ou dîner dans des restaurants chers, Bellandur a tout pour plaire. Des pubs animés aux cafés et restaurants, il y en a pour tous les goûts. Vous pouvez également trouver des arènes sportives et des parcs facilement autour de la zone. De plus, il est absolument pratique de rester ici car vous avez plusieurs écoles, centres commerciaux, hôpitaux, collèges et restaurants de premier plan, tous facilement accessibles. Bellandur veille à ce que vos besoins et nécessités quotidiennes soient satisfaits avec une grande facilité. Le prochain projet de métro de Bangalore reliant KR Puram à Central Silkboard le long de la rocade extérieure (ORR) stimulera encore la croissance de la localité.

Un haut lieu résidentiel

Bellandur, situé dans le sud-est de Bengaluru, est entouré par la disposition HSR à l’ouest, Devarabeesanahalli à l’est, Sarjapur Road au sud et le lac Bellandur au nord. En ce qui concerne les appartements à Bellandur, les 2 et 3 BHK sont les options les plus préférées ici. Avec une majorité d’acheteurs préférant ces configurations à Bangalore, Bellandur obtient un score élevé dans leur choix en tant que destination résidentielle. De plus, sa proximité avec des localités de haute technologie comme Sarjapur, Electronic city, Whitefield et Koramangala, qui comptent des milliers d’employés, le rend encore plus populaire en tant que hub résidentiel.

Connectivité transparente

Bellandur est bien relié à Electronic City, Marathahalli et Old Airport Road. C’est un point nodal pour atteindre Whitefield et le Silk Board, qui se trouvent aux extrémités opposées de la zone et ont une connectivité transparente avec HSR Layout. Les services de bus BMTC relient cet endroit à toutes les autres parties de la ville via la rocade extérieure (ORR), qui s’étend de JP Nagar à Whitefield via Bellandur. La rocade périphérique à 8 voies allégera également la charge de trafic dans toute la zone et la reliera à la plaque tournante importante comme l’aéroport international au nord. La croissance de cet emplacement est due à son emplacement stratégique sur la carte.

Augmenter les opportunités d’emploi

Le boom informatique, catalyseur du développement de Bellandur, est à l’origine des milliers d’emplois créés sur ce micro-marché. L’augmentation des possibilités d’emploi a conduit des milliers de jeunes professionnels à migrer vers cette localité. Les gens ont donc de multiples raisons d’investir à Bellandur. Premièrement, posséder une maison ici vous aidera à vivre plus près de votre bureau. Deuxièmement, pour l’opportunité d’investissement, Bellandur est la localité parfaite car il ne manquera pas de locataires ici.

En conclusion, on peut dire que Bellandur est une banlieue en croissance rapide et prometteuse, idéale pour les milléniaux, les familles, les étudiants et les professionnels. Le développement immobilier commercial et résidentiel ici a été quelque peu simultané, chacun dépendant de la croissance de l’autre. Le développement de l’ORR en tant que corridor informatique a contribué à l’importance croissante de Bellandur en tant que bassin versant résidentiel. La région se vante de personnes ayant une formation élevée avec une affinité pour la vie haut de gamme et l’opulence. La tendance favorable de l’appréciation de la propriété en fait une opportunité d’investissement potentiellement lucrative. Compte tenu de l’arrivée attendue d’un plus grand nombre d’entreprises dans la région dans un avenir proche, Bellandur serait une centrale résidentielle en fuite à l’avenir. Si vous envisagez d’acheter la maison de vos rêves dans la Silicon Valley de Bangalore, Bellandur est l’endroit idéal.

(Par Anjana Sastri, Directrice – Marketing, Sterling Developers)

