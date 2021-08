Bellator confirme la pleine Undercard pour Bellator 264 : Mousasi vs. Salter sur Showtime® ce vendredi 13 août à 21 h HE / 18 h HP

LES ANGES – BELLATOR MMA a confirmé la carte de combat complète pour BELLATOR 264 : Mousasi contre Salter qui aura lieu dans le Mohegan Sun Arena et contribue à un mois plein d’action avec des concours pour AFFICHER L’HEURE. Bellator 264 démarre en direct et en direct à 21 h HE / 18 h HP.

L’événement principal de la nuit verra le monarque des poids moyens de BELLATEUR Ggard mousasi (47-7-2) mettant son titre mondial en jeu face au maître du jiu-jitsu et n°1 au classement des poids moyens John Salter (18-4). Deux des poids welters les plus puissants de la planète complètent ce grand événement principal lorsqu’un ancien champion comme Andrey Korechkov (23-4) affronte le n ° 10 du classement des poids welters Sabah homasi (15-9) dans le co-événement principal et n ° 3 dans le classement des poids coq Magomed Magomedov (18-1) rencontre le n°4 Raufeon Stots (16-1) dans une course à enjeux élevés en route vers le titre.

Deux poids lourds invaincus classés n ° 7 de la division davion franklin (3-0) et Everett éjacule (16-0) compléter la carte principale aux côtés d’un combat entre la machine à élimination directe Ty Gwerder (5-2) et débutant de BELLATOR d’AKA Khadji Bestaev (10-4) au poids moyen.

La carte préliminaire comprendra sept combats, dont les débuts exceptionnels de l’ancien champion poids plume Invicta. Pam Sorenson (8-3) avant Roberta Samad (5-1) et une bataille de poids coq entre l’audacieux membre de l’équipe américaine supérieure Danny Sabatello (11-1) et le vétéran né à Boston Johnny Campbell (21-13, 1 NC).

Les combats préliminaires de BELLATOR MMA 264 : Mousasi contre. Saleur sera diffusé en direct et en direct sur les chaînes de Youtube de BELLATOR MMA Oui SPECTACLE Sports et pour Pluton TV à 18 h HE / 15 h HP.

Dans le cadre du lancement de BELLATOR MMA par SHOWTIME, AFFICHER L’HEURE propose une promotion à ses nouveaux abonnés avec une période d’essai gratuite de 30 jours, suivie d’un abonnement mensuel à prix réduit de 4,99 $ / mois pour les six prochains mois. Les inscriptions sont ouvertes sur SHO.com/BellatorMMA. Ceux qui s’abonnent auront deux événements de premier plan de BELLATOR MMA par mois en direct à 21 h HE / 18 h HP partout où le AFFICHER L’HEURE est disponible.

La carte complète est ci-dessous :

Carte principale BELLATOR MMA 264 : Mousasi vs. Saleur:

Vendredi 13 août – En direct sur AFFICHER L’HEURE

21 h HE / 18 h HP

Combat pour le titre des poids moyens : c-Ggard mousasi (47-7-2) c. #1-John Salter (18-4)

Combat poids welters : Andrey Korechkov (23-4) contre #dix-Sabah homasi (15-9)

Combat de poids coq : # 3-Magomed Magomedov (18-1) contre #4-Raufeon Stots (16-1)

Combat des poids lourds : # 7-davion franklin (3-0) contre Everett éjacule (16-0, 1 NC)

Combat des poids moyens : Ty Gwerder (5-2) vs. Khadji Bestaev (10-4)

Panneau d’affichage préliminaire :

Chaîne YouTube BELLATOR MMA | Chaîne YouTube de SHOWTIME Sports | Pluton TV

18 h HE / 15 h HP

Combat poids plume féminin : Pam Sorenson (8-3) contre Roberta Samad (5-1)

Combat poids coq : Danny Sabatello (11-1) contre Johnny Campbell (21-13, 1 NC)

Combat de poids coq : Justin Montalvo (2-0) contre Kendly St Louis (3-4)

Combat poids plume : Nekrouz Mirkhojaev (5-3) contre James Adcock (7-4)

Poids du contrat 142 livres Jeffrey Glossner (2-2) contre Sébastien Ruiz (2-3)

Poids du contrat 195 livres de combat : Orlando Mendoza (début pro) vs. Jon McNeil (début pro)

