Bellator MMA : Bellator prend un risque et offre à Jake Paul l’opportunité d’entrer dans le MMA

Bellator MMA La société MMA ouvre les portes du « Problem Child »

Jake Paul reçoit une invitation à barboter dans Bellator. .

Jacques Paul a essayé de convaincre Dana White de se retirer de la boxe et de faire un combat UFC contre Jorge Masvidal s’il acceptait certaines conditions pour améliorer la vie professionnelle de ses combattants. Bien que le président de la ligue la plus importante ait été réticent à l’initiative, Bellator envisage déjà de catapulter la carrière du « youtuber » dans les arts martiaux mixtes (MMA).

Dans une interview avec MMA Junkie, le président du Bellator, Scott Coker a ouvert la porte à la possibilité que « l’enfant à problèmes » puisse entrer dans l’Octogone. En plus du fait qu’il est satisfait de ce qu’il a montré dans le monde de la boxe.

« Si vous voulez vous lancer dans le MMA, nous le ferons avec plaisir. Il veut le faire. Tout ce que je vais dire, c’est que, si je comprends bien, vous voulez faire 10 combats en boxe, puis passer aux arts martiaux mixtes. Si vous voulez vous lancer dans le MMA, nous serons heureux « ; ai-je mentionné dans l’une des questions.

Coker a demandé aux critiques des frères Paul soyez prudent avec leurs déclarations, car ils ont connu une croissance rapide dans les sports de combat. Il a également affirmé qu’il aimerait les voir dans des bagarres importantes, bien qu’il ait déclaré qu’il devrait se concentrer sur l’entraînement avant :

« Ne sous-estimez pas ces gars car quand ils ont une décision, on dirait qu’ils peuvent accomplir leur destin, Et pour moi, c’est quelque chose que s’ils veulent arriver, nous aimerions faire quelque chose avec eux et les mettre dans de grands combats et les mettre à l’épreuve. »

Concernant les qualités de Jake, il a déclaré que sa puissance a été démontrée et qu’il a déjà tout pour se mesurer à des boxeurs de plus haut niveau après sa dernière victoire : « Il a un gros coup, évidemment. pour aller de mieux en mieux. Les jours où il combattait des basketteurs ou autre, ces jours sont révolus. Vous n’avez jamais vu Woodley se faire assommer comme ça, n’est-ce pas ? « ;

