BellBottom d’Akshay Kumar atteint Rs 12,65 cr le jour 4; voici comment les critiques évaluent le film

Réalisé par Ranjit M Tewari, le film est accompagné d’un casting stellaire avec des stars telles que Vaani Kapoor, Huma Qureshi, Adil Hussain, Zain Khan Durrani, Lara Dutta, Denzil Smith, Dolly Ahluwalia entre autres dans des rôles de premier plan (Photo: IE)

Amateurs de cinéma, prenez note ! BellBottom, le thriller d’action d’Akshay Kumar, a réussi à gagner 12,65 crores de roupies quatre jours après la sortie du film. La collection du film s’élevait à Rs 3 crore le troisième jour et à environ Rs 4,30 crore dimanche, selon Bollywood Hungama. Réalisé par Ranjit M Tewari, le film a débuté jeudi. Le film est livré avec une distribution stellaire avec des stars telles que Vaani Kapoor, Huma Qureshi, Adil Hussain, Zain Khan Durrani, Lara Dutta, Denzil Smith, Dolly Ahluwalia entre autres dans des rôles de premier plan.

Le scénario de Bell Bottom a été écrit par Aseem Arrora et Parveez Shaikh. C’est la grande sortie de l’année puisque les cinémas viennent de rouvrir après être restés longtemps fermés ; depuis que la pandémie a frappé en mars 2020. Girish Johar, un analyste commercial, estime que le film était capable de gagner Rs 20 crore le jour de l’ouverture s’il s’était passé avant Covid. S’adressant à Indian Express, il a déclaré qu’avec la sortie de ce film, les roues de l’industrie cinématographique ont enfin commencé à tourner. Il a ajouté qu’en tant qu’initiés de l’industrie, nous ne l’examinons pas du point de vue du box-office. Nous l’envisageons comme le renouveau du cinéma.

Le film a jusqu’à présent reçu des critiques positives de la part des téléspectateurs et des critiques. Shubhra Gupta, principal critique de cinéma et chroniqueur principal de l’Indian Express, a attribué trois étoiles au film, qualifiant le film de “pas de complexité” et de “tout est facile”. Elle a également souligné que le film était soutenu par de bonnes actions et que l’opération de sauvetage s’était déroulée avec succès dans le film, comme cela s’est produit dans la vraie vie.

Le film a non seulement reçu des critiques positives de la part des critiques de cinéma et des célébrités de Bollywood, mais il a également reçu une bonne réponse du public. Alors que certains ont adoré le film pour ses dialogues percutants que certains ont qualifié de « colonne vertébrale », d’autres ont adoré la performance d’Akshay Kumar et de Lara Dutta dans le film. Certains ont même qualifié le film de “thriller d’action inspirant” et Lara Dutta “tout simplement parfait” dans le rôle d’Indira Gandhi.

Le film est sorti en salles le 19 août et est basé sur la vie de l’agent infiltré Bellbottom qui sauve 210 otages détenus par des pirates de l’air.

