Belle comme dans Baywatch, Celia Lora porte un maillot de bain noir | INSTAGRAM

La photo que nous allons aborder aujourd’hui est l’une des meilleures nouvelles du jour pour les fidèles abonnés belle modèle mexicain, Celia Lora qui a réussi à profiter de leurs énormes charmes dans un maillot de bain noir dans le style de Gardiens de la Baie.

C’est vrai, c’est l’un des derniers messages de votre Instagram officiel, dans laquelle elle a fini par montrer sa grande beauté dans ce maillot de bain complet qui est très similaire à ceux utilisés dans Baywatch la célèbre série dans laquelle Pamela Anderson et de nombreuses autres actrices et acteurs ont réussi à se démarquer par leur façon de regarder la plage et de faire leurs sauvetages.

De cette façon est venu le fille d’Alex Lora d’El Tri pour secourir ses fans qui s’ennuyaient beaucoup et en bonne gardienne de la baie, elle est arrivée en exhibant de l’eau et présumant qu’elle était dans Quintana Roo réussir à profiter de la Côte d’Azur Maya que tu aimes tant.

Chaque fois que Celia en a l’occasion, elle visite ces Des plages Pour profiter de ses magnifiques couchers de soleil et de ses vues incomparables, c’est l’un des endroits qu’il aime le plus passer des vacances et il nous l’a avoué à plusieurs reprises, assurant qu’il n’a pas aimé beaucoup des endroits à travers le monde qu’il a visités. .

Jusqu’à présent, la photographie a attiré beaucoup d’attention et sa mère est déjà de 239 000. J’aime un nombre qui continue d’ailleurs d’augmenter et qui ne s’arrêtera pas tant que la plupart de ses admirateurs n’auront pas réussi à interagir avec elle.

Dans ses histoires, comme toujours, il nous prend par la main et élargit la vision que nous avons de ses aventures et de sa vie en général. A cette occasion, il nous a montré l’une des guitares de son père qui est l’un des chanteurs et rockeurs les plus célèbres et légendaires. au Mexique. .

Bien sûr, elle a également partagé avec nous qu’elle avait été dans la mer en profitant un peu de l’eau pour nager et bien sûr devenant le centre d’attention partout où elle allait car en plus d’être célèbre, c’est une femme très belle et sûre d’elle.

Mais ce n’est pas tout car il a également partagé qu’il faisait des enregistrements pour son Tik Tok, l’une de ses activités préférées en ce moment et qu’il réfléchit toujours à l’audio à interpréter pour ses nouveaux clips.

Dans Show News, nous continuerons à ne partager que le meilleur du contenu de Celia Lora, cette belle mannequin, actrice et créatrice de contenu qui ne cesse de nous surprendre avec sa façon intrépide de divertir son public.