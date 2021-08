Belle déclaration des ultras après l’incident contre Marseille

23/08/2021 à 19:04 CEST

Épisode gênant vécu ce dimanche au stade de l’OGC Nice. En pleine rencontre entre l’équipe nicaraguayenne et l’OM, les ultras de l’équipe locale ont lancé des objets sur les joueurs marseillais, notamment Dimitri Payet, qui a répondu en renvoyant le lancer. Les extrémistes ont sauté sur le terrain et ont attaqué plusieurs footballeurs en visite, provoquant le départ immédiat des joueurs marseillais.. Ce lundi, les Ultras Populaires Sud Nice ont publié un communiqué sur Facebook condamnant les jets d’objets et l’invasion du terrain, et ont suggéré la création d’un réseau anti-objets à la Ligue 1.

Déclaration des ‘Ultras Populaires Sud Nice’:

« Après les événements de Nice-OM, Populaire Sud veut clarifier les choses. Nous condamnons fermement le lancement de projectiles et l’invasion du sol. A l’avenir, tout membre du groupe dont le comportement pourrait nuire au groupe et au club sera exclu. Pour information, après entretiens avec le club, la nécessité de la mise en place d’un filet anti-projectile a été à nouveau évoquée, puisque dès le départ nous ne nous sommes pas opposés & rdquor ;.

Le communiqué des ultras niçois est bien plus diplomatique et conciliant que les propos du président du club, Jean-Pierre Rivère, en fin de match, pointant du doigt les joueurs marseillais comme coupables. Sur le Twitter de l’entité, Nice a souligné que ceux qui n’étaient pas revenus sur le terrain de jeu étaient les visiteurs et que leurs joueurs, après être allé saluer les supporters qui attaquaient l’équipe adverse, ont quitté le terrain lorsque l’arbitre l’a indiqué.

Revenu sur le terrain et confirmant que l’équipe est inscrite sur le lieu de répréhension du match le temps de l’interruption à la 75e minute, l’arbitre entre-temps s’est prononcé. #OGCNOM pic.twitter.com/Fvoh5F3JlP – OGC Nice (@ogcnice) 22 août 2021

Depuis ‘RMC Sports’ ils soulignent que le conflit n’est pas encore terminé et que différents scénarios sont envisagés depuis la LFP, qu’ils devront résoudre avant ce mercredi. La solution pourrait être de rejouer tout le match, quel que soit le résultat avant l’incident. Cette solution serait la plus neutre mais la moins préférable des deux ensembles.

Nice veut que les trois points soient attribués automatiquement, car ils considèrent que l’OM a abandonné le match en ne sautant à nouveau sur le terrain. Pour sa part, Marseille considère que l’abandon était justifié et que la victoire devrait être pour eux, puisque les incidents étaient suffisamment graves pour sanctionner l’OGC Nice.