Belle est comme Summer Wars 2 et une belle et la bête moderne

Belle est une sensation en ligne. Image : © 2021 STUDIO CHIZU

En regardant Belle, le dernier long métrage de Mamoru Hosoda, deux films n’arrêtaient pas de me traverser l’esprit : l’animation La Belle et la Bête de Disney et les guerres d’été de Hosoda—et pour cause. Belle prend un conte de fées classique et le filtre à travers le monde virtuel dans lequel nous vivons.

« J’ai toujours aimé l’histoire de La Belle et la Bête depuis que je suis enfant », m’a dit Hosoda fin 2021 sur Zoom. Quelques jours plus tôt, j’avais regardé Belle et j’avais autant apprécié ses autres films, tels que Wolf Children, The Boy and the Beast et Summer Wars. Je n’étais pas seul dans ma réaction. Lorsque Belle a été présenté au Festival de Cannes, le film a reçu une ovation debout de 14 minutes.

Belle raconte l’histoire de Suzu, une jeune fille de 17 ans qui vit dans la préfecture rurale de Kochi, alors qu’elle devient soudainement une sensation de chant sur Internet du jour au lendemain dans un monde virtuel connu sous le nom de « U ». Là, elle passe sous le personnage de « Belle » et rencontre une mystérieuse « bête » pour laquelle elle développe des sentiments. Si vous avez lu ou vu une version de la Belle et la Bête, Belle couvre un territoire familier par conception, mais elle affronte également le meilleur et le pire d’Internet, y compris le pouvoir de se connecter en ligne, la liberté de l’anonymat, et même la toxicité des sections de commentaires. Le film trouve sa place dans la filmographie primée de Hosoda, qui regorge d’histoires de l’univers virtuel ainsi que d’histoires explorant l’interaction entre les animaux et les humains.

La bête. Image : © 2021 STUDIO CHIZU

« Je déteste l’idée de ne donner d’importance qu’aux humains », a-t-il déclaré, ajoutant que notre monde n’est pas seulement le monde des humains. « Bon sang, les humains ne sont même pas majoritaires. » C’est pourquoi il a longtemps trouvé l’histoire de La Belle et la Bête si attirante, et pourquoi l’histoire a longtemps influencé son travail. « Quelque chose à propos de Wolf Children et The Boy and the Beast s’apparente tous les deux à La Belle et la Bête », a-t-il déclaré. « Par exemple, une femme tombant amoureuse d’un homme-loup [in Wolf Children] est comme la Belle et la Bête.

Belle est plus qu’un simple récit moderne du conte de fées français classique du XVIIIe siècle. Hosoda a expliqué qu’avec ce film, il faisait du honkadori. Dans la poésie japonaise traditionnelle, le honkadori fait allusion à un poème plus ancien et largement connu. C’est une façon pour lui de faire avancer l’histoire et d’explorer de nouveaux terrains. « Même si les périodes changent, l’essence de La Belle et la Bête ne change pas », a déclaré Hosoda. « Ensuite, lorsque de nouvelles versions de l’histoire sont créées, ce qui est important, ce sont les choses qui sont et ne sont pas modifiées. Ainsi, par exemple, une chose qui n’a pas changé par rapport à la version Disney est la scène de danse. Bien sûr, c’était aussi dans la version du XVIIIe siècle.

Belle dans le monde de U.Image : © 2021 STUDIO CHIZU

La Belle et la Bête a plus que simplement influencé la sensibilité de Hosoda. Cela l’a motivé. S’il n’avait pas vu la version animée de Disney, il n’aurait peut-être pas quitté l’entreprise. « Quand j’ai rejoint Toho Animation, le travail était vraiment difficile », a déclaré Hosoda. « J’ai pensé à tout abandonner et à arrêter dès ma première année. Je me demandais s’il y avait un autre meilleur travail. À cette époque, Hosoda a vu La Belle et la Bête. « À cette époque, c’était comme une bouffée d’air frais pour Disney. » Il s’est émerveillé du travail de Glen Keane et a adoré la partition d’Alan Menken. Pour Hosoda, ce n’était pas La Belle et la Bête de Disney, c’était celui de Glen Keane. Le film, selon Hosoda, n’était pas destiné aux enfants et a fait revivre la maison que Mickey a construite. « La Belle et la Bête n’était pas un vieux chapeau. C’était nouveau. Je me souviens avoir ressenti ça. Et Disney n’était pas le seul à avoir un second souffle. Hosoda aussi.

Hosoda a quitté le théâtre, revigoré et prêt à travailler. « Cela m’a fait penser que si je pouvais faire quelque chose de merveilleux comme ça, alors je devrais m’en tenir à l’animation. J’ai senti que je voulais créer ma propre Belle et la Bête, et cela a fini par prendre trente ans.

Belle évoque des scènes emblématiques de La Belle et la BêteImage : © 2021 STUDIO CHIZU

À première vue, l’influence du film semble évidente. Par exemple, le personnage Belle a une certaine touche Disney. Hosoda a spécifiquement fait appel au célèbre animateur Jin Kim, qui a travaillé chez Disney entre 1995 et 2016, pour la conception des personnages de Belle. « Kim est une légende de l’animation Disney moderne, alors bien sûr, je ne pense pas du tout que ce soit une mauvaise chose si son travail évoque Disney. » Mais plus qu’aimer simplement Disney, il est fan de Jin Kim. « C’est un immense talent. Jin Kim n’est pas Disney-esque. Disney est Jin Kim-esque. Hosoda a ajouté avec un petit rire: « Jin Kim est Jin Kimesque. »

Sur le plan thématique, le travail de Hosoda n’a pas seulement exploré la relation entre les animaux et les humains. Peu de créateurs d’anime se sont autant intéressés au monde numérique que Hosoda. Dans Belle, Hosoda montre l’impact des médias sociaux et comment nous vivons nos vies virtuelles. « Je pense que les médias sociaux ont à la fois de bons et de mauvais effets », a-t-il déclaré. « Les mauvais éléments, des fausses nouvelles aux enfants qui deviennent obsédés par l’obtention de likes, sont nombreux. » Mais il est réaliste quant à l’époque dans laquelle nous vivons. « Quoi, je veux dire, sommes-nous censés prendre les téléphones portables des jeunes et leur dire de travailler dans les champs ? Cela ne se produit pas. Pour les jeunes, a-t-il poursuivi, ils doivent non seulement vivre leur vie dans un monde où Internet existe, mais ils doivent aussi faire leur propre chemin et se découvrir. « En tant que parents, nous devons les soutenir. »

Suzu est connecté au monde de U. Image : © 2021 STUDIO CHIZU

Belle n’est pas la première fois que Hosoda utilise le monde virtuel comme cadre, et ce ne sera pas la dernière. C’est un cadre dans lequel il revient encore et encore, peut-être le plus célèbre avec Summer Wars. Mais même alors, ce n’était pas un nouveau territoire. En 2000, Hosoda a réalisé Digimon Adventure : Our War Game !, qui partage de nombreuses similitudes. Ce qui rend sa représentation du monde virtuel si intéressante, c’est qu’il évolue. Lorsque Summer Wars est sorti en 2009, par exemple, des personnes de tous âges se connectaient à Internet, ce que reflète le film. Au Japon, le service Internet i-Mode de Docomo pour téléphones mobiles a vraiment fait découvrir Internet aux masses. « C’est pourquoi tous les personnages de Summer Wars, des plus jeunes aux plus âgés, se mettent en ligne, et c’est ce qui a rendu l’histoire possible. Partir à l’aventure sur Internet est devenu réalité. C’est pourquoi j’ai fait le film.

J’ai demandé à Hosoda s’il prévoyait de faire une suite de Summer Wars pour suivre ces thèmes – une question que tout le monde, de mes enfants à mes amis, voulait que je pose. « Si vous demandez ce qu’est Summer Wars 2, eh bien, c’est ce film, Belle », a répondu Hosoda. « Summer Wars est vraiment Digimon Adventure : notre jeu de guerre ! 2, et donc, Belle est Summer Wars 2. »

Ces films, comme les influences d’Hosoda, s’informent mutuellement. Ils évoluent et changent. Ils abordent de grands thèmes classiques et, en même temps, d’aujourd’hui. C’est pourquoi Mamoru Hosoda continue d’être l’un des cinéastes les plus pertinents aujourd’hui. « Il y a un lien certain avec ces films », a déclaré Hosoda. « L’utilisation d’Internet comme cadre est assez rare. Pour moi, c’est quelque chose que je vais continuer. C’est le travail de ma vie.

Suzu dans le monde de « U. » Image : © 2021 STUDIO CHIZU

Belle sort en salles le 14 janvier.