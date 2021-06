Belle Film de Mamoru Hosoda obtient sa première bande-annonce internationale ⋆ .

Une toute nouvelle bande-annonce internationale pour le prochain film de Mamoru Hosoda Belle a été publié, donnant aux fans un avant-goût de ce qui va arriver dans le film.

Le film d’animation très attendu sortira le mois prochain et est le neuvième projet pour Hosoda après son film nominé aux Oscars 2018 Mirai. Belle a été décrite comme une histoire touchante de passage à l’âge adulte qui est racontée dans un style visuel rempli de fantaisie. Le film suit Suzu, 17 ans, étudiante vivant dans un village rural avec son père. Après être entrée un jour dans “LJ”, un monde virtuel pour 5 milliards de membres sur Internet, elle rencontre un chanteur de renommée mondiale et se lance dans un voyage d’aventures.

Belle est déjà l’un des films d’animation les plus attendus de l’année, mais grâce à sa facturation, il est comparé à certains classiques. Le film devrait rassembler une tonne de grands talents du Japon, dont Jin Kim, un créateur de personnages qui a travaillé sur des films classiques de Disney comme Congelé et Moana, et Eric Wong, un architecte britannique qui a aidé à créer le monde de “LJ” dans le film.

BELLE de Mamoru Hosoda – Nouvelle bande-annonce exclusive de Charades sur Vimeo.

Belle : Ryu à Sobakasu no Hime est écrit et réalisé par Hosoda. L’équipe du film comprend également le créateur de personnages Jin Kim (Congelé, Moana, Grand héros 6), ainsi que les réalisateurs Tomm Moore et Ross Stewart de Cartoon Saloon (Marcheurs de loups). Il sera produit par Studio Chizu.

Semblable à certaines des œuvres précédentes de Hosoda, comme Summer Wars ou Digimon, il explorera la relation de l’humanité avec un monde virtuel. Studio Chizu dit que c’est “… une histoire d’espoir et de courage qui sera une inspiration pour tout le monde dans le monde”.

Belle est prévue pour une sortie le 16 juillet au Japon.