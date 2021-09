Belle résistance à 18000, tendance haussière à se poursuivre sur les grandes capitalisations ; acheter ces 2 actions pour des gains

Sur les graphiques hebdomadaires, Bank nifty a donné une cassure au-dessus de 37700 qui était le sommet intermédiaire atteint en février.

Par Rohan Patil

Au début de la semaine précédente, l’indice de référence était en proie à la volatilité et nous avons assisté à un bras de fer entre les taureaux et les baissiers au cours des premiers jours de la semaine de négociation. Cependant, Nifty 50 s’est négocié dans le modèle de canal haussier et a pris un fort support près de la bande inférieure du modèle de canal et a connu une forte reprise et a enregistré ses nouveaux niveaux élevés à vie de 17947,65 le 24 septembre.

Alors que nous nous approchons de la bande supérieure de l’indice de configuration des canaux, nous pourrions assister à des prises de bénéfices ou à une consolidation au cours de la prochaine séance de bourse.

Nifty REALTY et Nifty IT ont surperformé et dominé la rue Dalal cette semaine où l’indice REALTY est en tête du classement avec un gain de 21,22% et l’indice IT a gagné 4,09% et continue de dominer l’indice de référence. L’indice Nifty Metal semble être dans sa phase de distribution et a clôturé à 5498,20 niveaux avec une perte de 3,27% et indique une condition de surachat.

Pour conclure, nous pensons que la tendance haussière se poursuivra dans l’espace des grandes capitalisations. Nous pouvons nous attendre à ce que Nifty fasse une pause alors que nous nous approchons de la bande supérieure du modèle de canal ascendant. Une baisse de quelques pour cent serait une bonne opportunité pour les traders d’entrer. La résistance immédiate est plafonnée près de la barre des 18000 et le support de l’indice est placé près des niveaux 17600 – 17500.

BANQUE NIFTY

La semaine dernière, Bank Nifty avait fait une percée et affiché un record de 38112, mais cette semaine a vu des bénéfices enregistrés dans l’indice et n’a pas été en mesure de poursuivre sur sa lancée haussière. Bien qu’il n’y ait eu aucun achat de suivi, l’indice a connu des séances de négociation volatiles en raison de la réunion du FOMC et du renforcement de l’USD contre l’INR.

Sur les graphiques hebdomadaires, Bank nifty a donné une cassure au-dessus de 37700 qui était le sommet intermédiaire atteint en février, et après 7 mois de consolidation, il est probable qu’un nouveau mouvement commencera à porter l’indice à des niveaux plus élevés. Certains niveaux importants seront observés au cours de la semaine à venir si l’indice parvient à se maintenir au-dessus de 38150.

A la hausse, 38500 détiendra une résistance clé basée sur les cibles d’extension de Fibonacci. À la baisse, une faiblesse peut être observée si l’indice commence à s’échanger en dessous de 37 200, ce qui le ramène à 36 550 niveaux.

CHARBON INDE : ACHETER

CMP : Rs 166,10 | Objectif Rs 185

Stop Loss Rs. 157 | Rendement 11,50 %

Les prix se négociaient dans une formation de triangle symétrique au cours des neuf derniers mois et ont formé une résistance de ligne de tendance à 160 niveaux.

COAL INDIA est sorti d’une configuration en triangle symétrique à 166 niveaux le 23 septembre et les prix ont enregistré une cassure décisive qui suggère un changement de tendance de latéral à haussier.

Les indicateurs et les oscillateurs comme le RSI et le MACD ont montré de la force sur les graphiques quotidiens et hebdomadaires. Les prix se négocient au-dessus de leurs moyennes mobiles exponentielles de 21 et 50 jours et sur la base de l’analyse de l’action des prix sur les périodes courtes et moyennes ; on peut dire que la tendance à moyen terme du titre reste haussière.

Sur la base des études techniques ci-dessus, nous pouvons estimer que le prix peut évoluer vers des niveaux plus élevés sur une courte période.

Mahindra & Mahindra Financial Services : ACHETER

CMP : Rs 182 | Objectif Rs 200

Stop Loss Rs 173 | Retour 10%

Les prix se négociaient dans une formation de canal baissier au cours des deux derniers mois et ont formé une résistance de ligne de tendance à 170 niveaux.

M&MFIN est sorti d’un modèle de canal baissier à 179,35 niveaux le 17 septembre et les prix ont enregistré une cassure décisive qui suggère un changement de tendance de latéral à haussier.

L’action se négocie au-dessus de ses moyennes mobiles exponentielles de 21, 50 et 100 jours sur la période quotidienne, ce qui est positif pour les prix à court terme.

L’indicateur MACD lit au-dessus de sa ligne centrale avec un croisement positif au-dessus de sa ligne de signal. L’oscillateur Momentum RSI (14) se situe au-dessus de 65 niveaux, ce qui indique que la dynamique positive voudra continuer.

TATA STEEL OCT FUT : VENDRE

CMP : Rs 1272 | Objectif Rs 1235

Stop Loss Rs 1290

L’action a connu une rupture d’une ligne de tendance à la hausse sur la période quotidienne et a clôturé en dessous de la même. Dans l’ensemble, nous avons vu que le titre a sous-performé l’indice de référence et a dérivé à la baisse.

Les prix sur le graphique journalier se négocient en dessous de leurs moyennes mobiles exponentielles de 21 et 50 jours et nous avons observé une formation de distribution sur le graphique hebdomadaire après avoir enregistré des niveaux élevés à vie de 1534.

Cette semaine, TATASTEEL a ouvert un gap en début de semaine et n’a pas été en mesure de combler l’écart malgré les sentiments positifs sur le marché global.

(Rohan Patil est analyste technique chez Bonanza Portfolio. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

