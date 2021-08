Belle robe verte, Maribel Guardia brille dans le programme AUJOURD’HUI | INSTAGRAM

Le magnifique modèle de chanteur Oui actrice costaricienne, Maribel Guardia a été chargée de se montrer dans une élégante robe verte de l’ensemble de production de l’émission matinale de Televisa AUJOURD’HUI dans lequel il était hier.

C’est vrai, c’est grâce à une jolie photo placée sur son Instagram officiel comme la belle native de Costa Rica a été chargée de montrer que sa femme de 62 ans peut être belle et très coquette dans un tenue élégante.

Dans la pièce de divertissement, nous pouvons l’apprécier depuis les escaliers du célèbre programme, réussissant à rassembler plus de 44 000 likes en quelques heures, une belle réussite pour elle puisque normalement ses publications attirent un peu moins l’attention mais étant sur ce plateau bien connu. elle y est parvenue. .

Les commentaires reflètent le grand plaisir que les fans ont de la revoir dans cet endroit car beaucoup d’entre eux jugent nécessaire de leur rendre visite plus souvent car ils manquent de la voir sur leurs écrans. la télé.

Au cas où vous ne le sauriez pas, la belle mannequin ne va pas à ce programme tous les jours, même si auparavant elle le faisait, depuis le début de la situation mondiale Elle a commencé à chercher un autre moyen de générer des revenus et l’un de ceux qui a le plus fonctionné pour elle est le mannequinat pour différents magasins de vêtements.

Grâce à ces entreprises qui lui font confiance en tant qu’ambassadrice, la belle femme est restée à la maison à travailler et à prendre ces incroyables photographies que nous apprécions tant ici sur les réseaux sociaux.

De plus, elle a réussi à faire connaître ces marques à de nombreuses personnes et à acheter certains de leurs produits, s’intéressant en ce moment à voir à quoi elle ressemble aussi pendant qu’elle les habille de cette manière incroyable.

Nous vous recommandons de ne pas décoller pour ne pas manquer ces belles photographies en plus de toutes les curiosités, nouvelles et actualités sur cette belle femme qui n’arrête pas de surprendre son public bien-aimé, de plus en plus belle même si les années passent par.