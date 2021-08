Belle tendance haussière à moyen terme, support à 16150-16050 ; acheter ces actions pour des gains

16150-16050 /54000-53500 serait la zone de support fort pour les indices. (Photo : REUTERS)

Par Shrikant Chouhan

La semaine dernière, l’indice de référence Nifty/Sensex a atteint pour la première fois la barre des 16000/53500 et a également enregistré de nouveaux sommets historiques de 16349,45 et 54633,58, respectivement. Techniquement, sur les graphiques hebdomadaires, le Nifty/Sensex a formé une forte formation de cassure, ce qui indique une nouvelle tendance à la hausse par rapport aux niveaux actuels. Après la percée, le Nifty se consolide et les graphiques intrajournaliers suggèrent une activité de rage étroite susceptible de se poursuivre dans un proche avenir. Nous pensons que la tendance à moyen terme est haussière et que l’achat en cas de creux et la vente en cas de reprise seraient la stratégie idéale pour les traders positionnels. 16150-16050 /54000-53500 serait la zone de support fort. Le trading au-dessus de la même vague de tendance haussière devrait se poursuivre jusqu’à 16400-16550/54700-55000. En dessous de 16050/53500, les traders de cassure peuvent préférer sortir des positions longues.

SBIN : ACHETER, CMP 426.35, CIBLE 450, SL 4153

Après une forte tendance haussière, l’action a connu une correction à court terme par rapport à son plus haut historique de 467, cependant, le mouvement à la baisse semble être terminé car le compteur se négocie près de sa zone de support multiple. niveaux.

WIPRO : ACHETER, CMP 604, CIBLE 635, SL 590

L’action a montré un mouvement haussier incroyable dans le passé et elle continue de grimper progressivement à la hausse. Les séries de graphiques supérieurs et inférieurs supérieurs suggèrent qu’un modèle de continuation haussier se poursuivra au cours des prochaines sessions, l’augmentation de l’activité en volume au cours des derniers jours indique une tendance haussière dans le compteur.

TATASTEEL : ACHETER, CMP 1372.15, TARGET 1440, SL 1340

L’action avait été dans une tendance haussière phénoménale formant constamment les modèles de graphique de continuation haussière, actuellement en raison de certains bénéfices, une pause temporaire dans l’élan est observée, mais un fort renversement est très probable du support de la zone de retracement pour une nouvelle hausse.

HINDUNILVR : ACHETER, CMP 2388, TARGET 2500, SL 2340

Sur le graphique journalier, le titre s’est fortement inversé par rapport à sa zone de support à double fond avec une forte formation de chandelier haussier, et actuellement, il se consolide dans une fourchette avec une activité de volume décente, de plus, la formation d’un modèle de chandelier en marteau proche des moyennes à court terme suggère cassure de la fourchette pour la poursuite de la tendance haussière à l’horizon à venir.

(Shrikant Chouhan est vice-président exécutif de la recherche technique sur les actions chez Kotak Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.