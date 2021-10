Belle victoire pour le nouveau régime de Newcastle ; Malheur d’Arsenal ; Man Utd gagne

Nos prédictions de Premier League reviennent après la pause internationale, avec des victoires attendues pour Liverpool, Man Utd et Man City, tandis que la nouvelle ère de Newcastle est sur le point de s’envoler contre Tottenham.

Chaque semaine, nos écrivains affrontent un groupe ou un artiste différent en faisant leurs prédictions en Premier League, tandis que vous pouvez vous amuser en utilisant la fonction de commentaire d’histoire (ci-dessous) ou Votre forum Say.

Notre dernière série de prédictions provient du rappeur Jords. Son tout nouveau single Old School Flex ft. D Double E et Izzy Bizu est maintenant sorti – le fan de Manchester United peut-il célébrer en prenant un sur notre homme, Marécageux?

La dernière fois, Louis et les Shakes le chanteur Louis était sur la sellette. Entre nous, il y a eu pas mal d’appels décents – mais aussi des puants aussi !

8e journée

Watford v Liverpool (samedi, 12h30)

Jords: 1-3

Marécageux: 0-2

Aston Villa contre Wolves (samedi, 15h)

Jords: 4-1

Marécageux: 1-0

Leicester v Manchester United (samedi, 15h)

Jords: 1-2

Marécageux: 2-1

Man City contre Burnley (samedi, 15h)

Jords: 4-2

Marécageux: 3-0

Norwich v Brighton (samedi, 15h)

Jords: 0-0

Marécageux: 0-2

Southampton contre Leeds (samedi, 15h)

Jords: 2-2

Marécageux: 1-1

Brentford contre Chelsea (samedi, 15h)

Jords: 3-1

Marécageux: 0-2

Everton contre West Ham (dimanche 14h)

Jords: 1-1

Marécageux: 2-1

Newcastle contre Tottenham (dimanche, 16h30)

Jords: 2-2

Marécageux: 2-1

Arsenal contre Crystal Palace (lundi, 20h)

Jords: 1-1

Marécageux: 1-2

Discussion en équipe : Comment en êtes-vous venu à soutenir Man Utd et quels sont vos souvenirs préférés de votre temps en tant que fan ?

Jords: Je dirais que soutenir Man United a été décidé pour moi avant même ma naissance ! Mon père a grandi à Manchester et a évidemment soutenu la meilleure équipe de la ville. Je me souviens très tôt d’avoir pleuré après le match de Ligue des champions 1999 parce qu’il criait dans mes oreilles, et j’étais encore un enfant en bas âge !

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de TEAMtalk…

ÉQUIPE : Quels ont été vos cinq joueurs préférés pour votre club ? (Historiquement ou actuellement)

Jords: Évidemment CR7. J’étais un grand fan de David Beckham. Paul Scholes, j’adorais Park Ji Sung. Actuellement, mon joueur préféré doit être Paul Pogba. Il est trop doux avec ça.

Le retour de Ronaldo signifie que United a besoin d’un trophée

ÉQUIPE : Quels sont vos espoirs pour la saison et que pensez-vous de l’équipe actuelle ?

Jords: Je pense que nous avons besoin de trophées cette saison. C’est pourquoi le grand homme CR7 est revenu, nous devons donc livrer. Tout le reste n’est pas assez bon.

TEAMparler: Avez-vous un faible pour une autre équipe et pourquoi ?

Jords: J’en ai deux. Crystal Palace, car je suis né et j’ai grandi dans le sud de Londres. J’y travaillais aussi, retournant des hamburgers et vendant des Pukka Pies. Je dirais aussi Bromley FC, parce que mon frère aîné Ben y jouait.

Discussion en équipe : Que se passe-t-il avec vous en tant qu’artiste en ce moment ?

Jords: C’est parti maintenant. Nous avons l’émission principale le 26 octobre, alors j’y mets toute mon énergie pour le moment. Mais nous avons aussi mon dernier single Old School Flex maintenant, et nous en avons un autre fou qui sort avant la fin de l’année.

Diffusez ‘Old School Flex’ sur la liste de lecture TEAMtalk Spotify

Jords est sur les réseaux sociaux – suivez-le !

Twitter

Instagram

Newcastle déménage pour Mbappe, Haaland, Lingard, Tarkowski et co. évalué et prévu