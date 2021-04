Le nouveau tatouage du dos de Grimes est hors de ce monde.

Le musicien pop «Oblivion» a révélé dimanche sur Instagram les tourbillons complexes et futuristes. Le tatouage, co-créé par des artistes basés à Los Angeles et les designers @tweakt et Nusi Quero, couvre tout son dos dans un motif symétrique semblable à des ailes.

«N’ayez pas une bonne photo car ça fait trop mal et j’ai besoin de dormir haha, et ce sera rouge pendant quelques semaines, mais ce sera de belles cicatrices extraterrestres», Grimes (le nom de scène de l’artiste canadienne Claire Boucher) a sous-titré sa publication Instagram. Le tatouage, une fois complètement guéri, sera à l’encre blanche.

Ses collègues musiciens Princess Nokia, Ashnikko et Corpse Husband ont loué le design, avec la chanteuse-compositrice Hana, qui a fréquemment travaillé avec Grimes, commentant: “C’est tellement inspirant de voir cela se produire !!!”

D’autres abonnés ont noté à quel point le tatouage était douloureux, tandis qu’un utilisateur a demandé à le voir sous un rétroéclairage.

Le tatouage du dos est le dernier ajout à l’esthétique extraterrestre de Grimes. Elle porte déjà plusieurs tatouages ​​et a parlé de son amour de la science-fiction et du futurisme, notant en mars qu’elle était «prête à mourir avec la saleté rouge de Mars sous [her] pieds.”

L’adoption par la chanteuse des bizarreries spatiales a été une partie importante de sa carrière et s’est même étendue à sa vie personnelle. L’année dernière, elle et son partenaire Elon Musk, directeur général de SpaceX et Tesla, ont accueilli un petit garçon qu’ils ont nommé X Æ A-12.

Dans ses histoires Instagram dimanche, Grimes a téléchargé divers croquis de génération informatique de son nouveau tatouage. Elle a également republié l’explication de Quero sur ce que signifie la nouvelle encre.

«La nuit dernière a été une expérience incroyable, @tweakt et moi avons collaboré sur un tatouage pour @grimes tout le dos, une décision courageuse et belle et Talisman qu’elle portera avec elle à partir d’ici, une armure, un champ spectral qui l’affectera et la protégera d’une manière inconnue, mais sans aucun doute avec une certaine bienveillance », a écrit Quero.

window.fbAsyncInit = function() { FB.init({

appId : '134435029966155',

xfbml : true, version : 'v2.9' }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));