Belly Drops ‘À mercredi prochain’, vidéo avec The Weeknd et Nas

Rappeur, auteur-compositeur et producteur nominé aux Grammy Awards Ventre a sorti son nouvel album See You Next Wednesday via XO Records / Roc Nation. L’album présente Le weekend, Nas, Jeune voyou, Sac d’argent Yo, PnB Rock, Gunna, Nav, Big Sean, Lil Uzi Vert et Benny the Butcher – permettant aux plus grands noms du rap et aux nouveaux venus remarquables de collaborer.

Le titre de l’album rend hommage au célèbre réalisateur John Landis, qui incorpore souvent la phrase “à mercredi prochain” dans ses œuvres de fiction. Pour célébrer, Belly a organisé un événement de sortie d’album à Tao LA aux côtés de The Weeknd, Young Thug, Ty Dolla $ign, Gunna, London on da Track et plus encore. Il a également interprété “Flowers” hier soir sur Jimmy Kimmel Live!

Avec la sortie de l’album, un visuel pour “Die for It” avec The Weeknd et Nas – qui a été présenté en première à la télévision BET. Avant la sortie de l’album, Belly a abandonné “Zero Love”, qu’il a autoproduit, “Money On The Table”, qui compte plus de 2,3 millions de flux, et “IYKYK”, qui ont tous reçu les éloges de Pitchfork, Billboard, Rolling Stone , Complexe et plus encore.

Son récent drop “Better Believe” est devenu le numéro 1 le plus ajouté à la radio urbaine et a recueilli plus de 35 millions de flux audio mondiaux et plus de 15 millions de vues vidéo. En 2020, Belly est entré dans l’histoire en co-écrivant Les « lumières aveuglantes » de The Weeknd qui vient de battre le record de tous les temps de la chanson la plus longue de l’histoire du Billboard Hot 100 à 88 semaines. Ses flux totaux en tant qu’artiste ont atteint 1 milliard et combinés en tant qu’auteur-compositeur ont atteint 6 milliards.

Achetez ou diffusez À bientôt mercredi prochain.

À bientôt Mercredi prochain Tracklist :

Serpents et échelles

IYKYK

Better Believe (avec The Weeknd, Young Thug)

Zero Love (ft. Moneybagg Yo)

Moment de silence

Fleurs

Razor (ft. PnB Rock et Gunna)

Mourir pour ça (avec The Weeknd, Nas)

Requiem (avec NAV)

Two Tone (ft. Lil Uzi Vert)

Wu Tang

Ventouse

Scary Sight (ft. Big Sean)

De l’argent sur la table (ft. Benny The Butcher)

Pouvez-vous le sentir encore