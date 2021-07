Belly recrute The Weeknd et Young Thug pour « Better Believe »

Belly s’est associé à un collaborateur de longue date Le weekend et Young Thug sur son dernier single, « Better Believe » qui débute aux côtés d’une vidéo extravagante pour le morceau réalisé par Christian Breslauer (Bebe Rexha, Nick Jonas, Doja Cat, etc.).

La vidéo est un « esprit f__k » époustouflant selon Belly lui-même. Il s’agit de la première partie d’une série, aidant à créer une anticipation pour le prochain projet de Belly. La vidéo “Better Believe” sera diffusée en première ce soir (22 juillet) sur BET Jams, BET Hip Hop ainsi que sur le panneau d’affichage Viacom Times Square.

Belly montre ses prouesses lyriques sur la piste, rappant, “Jeune sale bâtard, plâtré/Je suis parti de l’herbe et de l’acide, magie/Mon esprit fait des backflips, gymnastique/Tous mes albums classiques/Tous ces faux rappeurs ils restent plafonnement. ”

La chanson a été créée sur iHeart Radio et apparaîtra sur le prochain album de Belly, See You Next Wednesday, dont la sortie est prévue cet été via Roc Nation / XO Records. Cette sortie fait suite à “Money on the Table” avec Benny The Butcher, “IYKYK” et “Zero Love”. Ce dernier a reçu les éloges de Billboard, Complex, The Source, Rap Radar, POWER 106, etc.

Le MC né en Palestine et élevé au Canada a signé avec Roc Nation en 2015, peu de temps après la sortie de sa célèbre mixtape Up for Days. Il comportait 10 morceaux, dont quatre collaborations avec Travis Scott, Juelz Santana, French Montana et The Weeknd.

Les derniers mois ont été chargés pour le patron du label de Belly, The Weeknd, qui est sur le point de jouer et de co-écrire une série dramatique culte pour HBO intitulé L’idole. La nouvelle de la série, qui suivra une chanteuse pop qui déclenche une romance avec un propriétaire de club énigmatique de LA qui se double d’un leader d’un culte secret, a été rapportée pour la première fois par Variety le mardi 29 juin.

The Weeknd co-écrira et produira The Idol aux côtés de son producteur créatif et entrepreneur renommé de la vie nocturne de LA, Reza Fahim, et du créateur d’Euphoria, lauréat d’un BAFTA Award, Sam Levinson, tous trois créateurs de la série. Joseph Epstein servira de showrunner tout en rejoignant Mary Laws dans l’équipe de co-scénaristes et producteurs exécutifs.

Achetez ou diffusez « Better Believe ».