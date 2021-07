Belmonte et Craviotto mènent une Espagne de joie, de cœurs… et de mobiles

23/07/2021 à 17h32 CEST

Jordi Pozo

Le moment arrive, les JO de Tokyo sont là. Et avec eux l’espoir de la délégation espagnole, qui a le désir de vaincre les 22 médailles de Barcelone 1992, sommet historique de l’Olympisme espagnol. Saúl Craviotto et Mireia Belmonte ont mené les plus de 50 athlètes qui ont représenté l’Espagne dans le Cérémonie d’ouverture des jeux, portant le drapeau en rythme, au rythme de la musique, cachant un sourire imaginable d’une oreille à l’autre derrière le masque.

ESPAGNE ! 🇪🇸 Élégant. Imposant.

@miss_belmont et @Saul_Craviotto

La délégation espagnole a sauté au stade olympique de Tokyo à la 88e place après la délégation du Soudan, dans l’ordre déterminé par l’alphabet japonais. Les athlètes espagnols sont sortis ensemble, en blanc et rouge, saluant les caméras et les quelques spectateurs qui étaient dans le stade, parmi lesquels on a vu Juan Antonio Samaranch, ancien vice-président du Comité International Olympique, et Marisol Casado, présidente de la Fédération Internationale de Triathlon (ITU) et membre du CIO.

Avec une pose timide pour les premiers mètres du défilé mais visiblement excitée, Les représentants ont été encouragés petit à petit, au fur et à mesure qu’ils avançaient, interagissant avec la caméra, envoyant des salutations en forme de cœur et avec le téléphone portable en main d’immortaliser l’un des moments les plus spéciaux de leur carrière.

La timidité diminuait et la joie parmi les participants était contagieuse, jusqu’à provoquer les sauts de l’équipe nationale au rythme de la musique, ce qui a mis fin à l’ouverture des Jeux de Tokyo qui, nous l’espérons, rempliront de succès le record olympique espagnol.