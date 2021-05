Belstaff met l’accent sur les vêtements d’extérieur, les vêtements pour femmes et s’associe au Gore-Tex – WWD

LONDRES – La nouvelle PDG de Belstaff, Fran Millar, enrichit son expérience du sport professionnel et apporte des changements discrets mais significatifs à l’offre de la marque.

Millar, qui a pris ce poste l’année dernière, a passé plus d’une décennie chez Team Ineos (anciennement Team Sky) en tant que chef des opérations commerciales de la franchise cycliste internationale.

Ineos est la société chimique mondiale détenue par Jim Ratcliffe, qui a acheté Belstaff en 2017. Ratcliffe, l’une des personnes les plus riches de Grande-Bretagne, possède et sponsorise des équipes dans divers sports, dont le football et la Formule 1.

Millar resserre l’offre de Belstaff en mettant l’accent sur les vêtements d’extérieur, les performances techniques et les vêtements pour femmes avec une touche sportive aux côtés du directeur de la création Sean Lehnhardt-Moore.

Millar estime que Belstaff n’a pas à jouer dans toutes les catégories de produits, ni à rivaliser avec les marques de mode, et qu’elle devrait se concentrer sur ce qu’elle fait de mieux, des vêtements chics et sportifs.

Elle a demandé conseil à ses vieux amis de Rapha et au passionné de cyclisme Sir Paul Smith alors qu’elle se lance dans l’arène des vêtements de sport.

Belstaff a connu de nombreuses itérations au fil des ans en tant que marque de luxe et de mode avec une foule de collaborations de célébrités, mais elle ne s’intègre jamais parfaitement dans aucun des deux mondes.

Elle a maintenant l’occasion de concurrencer dans la catégorie chaude des vêtements d’extérieur de créateurs, aux prises avec des marques telles que Moncler et sa nouvelle filiale Stone Island, Canada Goose et Moose Knuckles pour obtenir des parts de marché.

À l’avenir, Belstaff accordera une plus grande attention à son héritage moto et à ses héros, y compris la veste de moto Trialmaster.

Pour l’automne, l’orientation de l’entreprise est claire. Lors d’une visite guidée des collections dans le magasin Regent Street de la société, Millar a déclaré que les changements seraient progressifs et qu’elle ne voulait effrayer personne – ou faire quoi que ce soit de révolutionnaire. Elle a déclaré qu’un changement plus important serait évident à l’automne 2022.

Pour l’automne 2021, Belstaff s’associe à Gore-Tex sur une gamme de vêtements d’extérieur polis et conçus avec précision, notamment des vestes lisses et légères en olive et bleu marine. Ce n’est pas la première fois que les deux marques travaillent ensemble. Gore-Tex et Belstaff ont créé une collection pour l’alpiniste et explorateur britannique Sir Chris Bennington dans les années 70 avant de lancer une gamme commerciale de vêtements d’extérieur imperméables.

Belstaff a déclaré que les références écologiques de Gore-Tex concordaient avec les siennes: Gore-Tex est sur le point de devenir neutre en carbone d’ici 2050, parmi ses autres objectifs, tandis que Belstaff a lancé le denim durable plus tôt cette année, et s’est également concentrée sur l’upcycling, la réparation des clients. ‘vêtements et la réduction de la consommation d’eau dans la fabrication et la finition.

Pour l’automne, la société lance également une gamme de vêtements d’extérieur et de doudounes en peau de mouton retournée fabriqués à partir de duvet d’origine éthique, ainsi que de tricots fabriqués à The Albion Knitting Co., au nord de Londres.

Le sentiment est chic, classique et confortable plutôt que avant-gardiste. Millar a déclaré qu’il y avait aussi du travail à faire dans le domaine des vêtements pour femmes. Elle a dit qu’elle voulait que cette collection ait sa propre identité, faite pour «une femme indépendante et forte», par opposition à une catégorie complémentaire pour les épouses et les familles du client masculin Belstaff.