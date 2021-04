Belt, avec un home run, soutient le solide lancer des Giants contre les Phillies

20/04/2021 à 06:37 CEST

. / Philadelphie

Première base Brandon Belt a frappé un home run de deux points et a soutenu le travail du démarreur Kevin Gausman, qui a échappé à des problèmes au cours de ses six manches de travail, dans le jeu qui Les Giants de San Francisco ont battu les Phillies de Philadelphie 2-0.

Le manager des Giants, Gabe Kapler, est devenu le premier barreur de l’histoire de la Major League à commencer sa carrière à 200-200. Kapler, qui est allé 161-163 en tant que manager de Philadelphie entre 2018 et 2019, a été hué lorsqu’il est sorti pour livrer l’alignement aux arbitres.

Gausman (1-0) a accordé six coups sûrs, en a fait quatre et a retiré cinq frappeurs pour réduire sa moyenne à 2,45 jusqu’à présent cette saison. Le relève Matt Wisler a abandonné la septième manche dans l’ordre, le jeune dominicain Camilo Doval a travaillé le huitième et son compatriote Wandy Peralta a terminé le blanchissage de sept coups avec son deuxième arrêt de la saison.

Le partant des Phillies Chase Anderson (0-2) a accordé deux touchés et cinq coups sûrs en quatre manches de travail, ce qui lui a laissé la défaite. Son équipe a battu 8-0 avec des coureurs en position de but – tous hors de Gausman – et a laissé 11 hommes sur les pistes.

Anderson a obtenu les deux premiers retraits de la troisième manche jusqu’à ce que l’Américain espagnol Evan Longoria frappe un doublé. Belt l’a suivi dans les gradins du champ droit pour donner aux Giants une avance de 2-0, ce qui serait bon pour le reste du match.