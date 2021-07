Belvedere lance la plateforme « Made With Nature »

Inspiré par la tradition polonaise de fabrication de vodka il y a 600 ans, Belvedere lancera sa dernière innovation Heritage 176.

Dans le but de se connecter avec les consommateurs en restant pertinente, la marque polonaise de vodka Belvedere a lancé une nouvelle plateforme de marque « Made With Nature » pour capturer l’essence de l’histoire d’origine de Belvedere, Dans une conversation exclusive avec BrandWagon Online, Rodney Williams, président et PDG, Belvedere Vodka et Sophia Sinha, responsable du marketing, Moet Hennessy India, parlent de la nouvelle plateforme « Made with Nature » ainsi que du développement mondial, de la croissance et de la vision de la marque. (extraits édités)

Le plus gros problème avec les marques d’alcool est de trouver la bonne façon de faire de la publicité. En Inde, les marques d’alcool ne peuvent pas faire de publicité directement et doivent emprunter la voie de substitution. Ainsi, à quel point le concept doit-il être unique en matière de publicité ?

Rodney Williams : Oui, c’est tout un défi et pourtant c’est aussi une grande opportunité pour nous. Dans le cas de Belvedere, nous avons créé des vodkas qui ont du goût et du caractère, car elles ont toujours été naturelles. Par conséquent, nous voulons que nos consommateurs l’apprécient en le savourant, pas seulement en le buvant en volume. Je pense que cela correspond à ce que les autorités gouvernementales attendent également des consommateurs. De plus, nous constatons cette tendance à l’échelle mondiale où les jeunes générations – les milléniaux, la génération Z plus âgée – sont intéressées à boire moins pour mieux boire.

Comment positionnez-vous votre marque ? Quelle est la conversation que vous menez pour votre consommateur ?

Rodney Williams : Notre positionnement s’articule autour de ce qui est authentique et vrai pour la marque elle-même et pertinent pour les consommateurs. Le fait que Belvedere ne soit que de l’eau et du seigle artisanaux est quelque chose que je pense tout à fait pertinent car les produits naturels et biologiques assurent un niveau de soin en termes de qualité qui résonne avec le consommateur. Cela nous ramène à l’idée autour de laquelle Belvedere a d’abord été lancé, qui était, tout le caractère en goût des expressions naturelles du seigle dans la vodka. Fait intéressant, la Pologne a été l’un des premiers pays à réglementer la vodka comme la France ou l’Italie réglementent le vin. Par conséquent, nos produits n’ont aucun additif, aucun sucre ajouté, aucun émulsifiant pour l’arrondi, qui sont très courants dans la plupart des endroits du monde. Lorsque les consommateurs comprennent l’origine du produit, je pense que cela leur donne un tout autre niveau d’appréciation. Cela dit, nous comprenons que notre marque est une marque sociale destinée au plaisir, à la convivialité et à la connexion avec les autres, et non une marque de santé. Notre position de marque est centrée sur l’idée d’être naturel.

Quels sont vos projets concernant la plateforme « Made with Nature » ?

Rodney Williams : Nous avons lancé une plate-forme holistique à 360 degrés conçue pour couvrir tous nos points de contact avec les consommateurs. Avec cette plate-forme, nous visons à diffuser une projection de messages basée sur des images évocatrices autour de la création dans la nature, tandis que les messages continuent de positionner la marque comme amusante et engageante à grande échelle. Inspirés de la tradition polonaise de fabrication de vodka il y a 600 ans, nous lancerons notre dernière innovation Heritage 176.

Boire est une question de socialisation. Alors, lorsque la pandémie a frappé et que la socialisation s’est arrêtée, comment avez-vous fait pour vous assurer de continuer à parler à votre consommateur et que le consommateur continue de boire du Belvédère ?

Rodney Williams : D’une part, en période de crise ou de difficulté, les consommateurs de toutes nos catégories se replient vraiment sur la qualité, ils retournent aux marques qu’ils connaissent et en qui ils peuvent avoir confiance pour offrir un bon rapport qualité-prix. Nous en avons profité. Dans le commerce de détail et dans les endroits où nous pouvions vendre via le commerce électronique et le commerce électronique, cela a été une aubaine pour nous. Une autre chose qui nous a aidés, c’est que les consommateurs, parce qu’ils étaient à la maison, avaient plus de temps pour expérimenter eux-mêmes la fabrication de cocktails. Pendant longtemps, les gens ont été étonnamment assez intimidés par cela. Nous avons plus de 150 recettes de vodka Belvedere qui ont fait l’objet d’un grand trafic pendant la pandémie. En conséquence, nous avons découvert que les gens sont beaucoup plus ouverts et enthousiastes à l’idée de boire à la maison alors qu’avant la pandémie, ils n’avaient peut-être pas trouvé la confiance ou le besoin de le faire.

Dans un marché comme l’Inde, quels sont vos plans pour étendre l’empreinte de la vodka ?

Sophie Sinha : Alors que l’industrie de la vodka en Inde s’est détériorée en 2020, le segment premium s’est mieux comporté comparativement. L’innovation, les nouvelles saveurs et l’artisanat attirent la jeune génération, en particulier les femmes, qui stimulent actuellement la demande de vodka en Inde. Lorsque la pandémie a frappé l’Inde en 2020, nous avons assisté à un verrouillage à l’échelle nationale, en particulier dans l’industrie de l’alcool, où les ventes se sont taries pendant 3 mois, ce qui a eu un impact sur les activités des entreprises. Mais elle a également donné naissance à un tout nouveau canal de consommation à domicile, que nous appelons désormais le « home premiss ». Les consommateurs ne pouvaient plus sortir pour rencontrer des amis autour d’un verre et découvrir les marques dans les restaurants, ce qui donnait aux entreprises de quoi réfléchir et créer de toutes nouvelles stratégies pour cibler les consommateurs et les nouvelles occasions de consommation dans le confort et la sécurité de leur foyer.

Cela a donné lieu à une demande de produits haut de gamme, notamment des vodkas, ce qui signifiait également que l’impossibilité de sortir et de dépenser de l’argent ou de voyager et d’acheter de l’alcool hors taxes à l’aéroport, laissait les consommateurs cibles avec un revenu disponible plus important à en mesure d’améliorer la qualité de l’alcool qu’ils buvaient par opposition à avant la pandémie.

Quelle importance accordez-vous au média numérique dans la planification de vos stratégies marketing ?

Rodney Williams : Nous sommes très axés sur les données, mais nous reconnaissons certainement les occasions d’utilisation qui sont les plus prometteuses pour nous. Et ce sont les situations où les consommateurs s’intéressent vraiment aux spiritueux artisanaux. Ce que nous voyons avec les quatre groupes démographiques de la génération Y, et la génération Z, c’est qu’ils sont des natifs numériques et qu’ils consomment des informations numériquement. Alors oui, il y a eu un passage aux canaux numériques par rapport à la publicité plus traditionnelle, cependant, la possibilité de se connecter en termes d’activations dans les rassemblements sociaux, est endémique à l’esprit humain.

Comment voyez-vous se dérouler l’année prochaine pour l’ensemble du marché en termes de consommation ? Quel avenir pouvons-nous attendre de la vodka Belvedere ?

Rodney Williams : En raison de la pandémie, les gens ont acquis un plus grand désir de se connecter de manière significative. Donc pour nous, c’est une invitation à continuer à créer et à innover autour du liquide comme nous le faisons avec Heritage 176. Vous pouvez donc vous attendre à plus d’innovations dans ce domaine. Nous sommes également très impatients de créer des saveurs et des profils de saveurs supplémentaires de manière naturelle. De plus, nous ferons plus en termes de durabilité.

