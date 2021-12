BEML, pacte d’encre RITES, pour soumissionner conjointement pour les systèmes de métro, l’exportation de matériel roulant

« La collaboration créera non seulement une plate-forme pour permettre l’exploration d’opportunités commerciales dans le monde entier, mais facilitera également le partage des connaissances pour renforcer les opérations des organisations respectives », indique le communiqué.

BEML Limited a signé un protocole d’accord avec RITES Limited, une société de conseil et d’ingénierie en infrastructures de transport de premier plan, afin d’explorer et de soumissionner conjointement pour des opportunités dans les domaines des systèmes de métro et de l’exportation de matériel roulant.

Dans le cadre du protocole d’accord, RITES fournira une expertise en matière de conception, d’ingénierie, de marketing et de tout autre soutien pouvant être nécessaire pour exploiter les opportunités nationales et étrangères, tandis que BEML sera responsable de la fabrication de voitures de métro personnalisées et de matériel roulant, selon un communiqué de BEML.

« Le protocole d’accord permettra aux deux sociétés de tirer parti de l’expertise et des technologies de l’autre pour optimiser leurs opérations et se développer au niveau mondial », a-t-il déclaré.

Cela permettrait à BEML et RITES de soumissionner conjointement et de fournir toute la gamme de services, de la conception, la fabrication à l’exploitation et à la maintenance des systèmes de métro existants et à venir, ainsi que l’exportation de matériel roulant et de services connexes.

« La collaboration créera non seulement une plate-forme pour permettre l’exploration d’opportunités commerciales dans le monde entier, mais facilitera également le partage des connaissances pour renforcer les opérations des organisations respectives », indique le communiqué.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.