Ben Affleck a bu parce qu’il se sentait piégé dans son mariage avec Jennifer Garner

Ben Affleck buvait parce qu’il se sentait piégé dans son mariage avec Jennifer Garner… C’est ce qu’a révélé l’acteur de 49 ans, récemment dans une interview. CHOQUANT? Mmmmm… pas grand chose.

Lors d’une interview sur SiriusXM avec « The Howard Stern Show », Affleck a admis qu’il se sentait piégé dans son mariage avec Garner et qu’il n’aurait pas pu devenir sobre s’il était toujours marié.

«Nous aurions probablement fini par nous battre. Je serais probablement encore en train de boire », a déclaré Affleck. « J’ai commencé à boire en partie parce que je me sentais piégé. »

Ben Affleck, qui a été en cure de désintoxication pour alcoolisme en 2018, a déclaré :

« Je me suis dit : ‘Je ne peux pas y aller pour mes enfants, mais je ne suis pas content, qu’est-ce que je fais ?’ Et ce que j’ai fait, c’est boire une bouteille de scotch et m’endormir sur le canapé, ce qui ne s’est pas avéré être la solution. »

L’acteur a ajouté que lui et Garner – qui se sont mariés de 2005 à 2018 – ont essayé de faire fonctionner leur mariage pour le bien de leurs trois enfants, Violeta, 16 ans, Seraphina, 12 ans et Samuel, 9 ans.

« En gros, nous avons essayé, essayé, essayé et essayé parce que nous avions des enfants, mais nous avons tous les deux senti que nous ne voulions pas être ce modèle que nos enfants voient du mariage », a-t-il déclaré.

Ben a expliqué que les tabloïds avaient tout faux à propos de sa rupture avec Jen Garner.

« Tout ce que vous lisez (dans les nouvelles sur le divorce) était BS. La vérité, c’est que nous avons pris notre temps, nous avons pris notre décision… Nous nous sommes séparés », a déclaré Ben. « Nous avons eu un mariage qui n’a pas fonctionné. Cela arrive. C’est quelqu’un que j’aime et que je respecte, mais avec qui je ne pouvais plus rester mariée. »

L’acteur d’Argo a déclaré que son mariage avec Garner s’était bien terminé.

« Nous l’avons fait à l’amiable. Nous avons fait de notre mieux. Avons-nous eu des moments de tension ? Avons-nous eu des désaccords sur la garde? Était-ce difficile pour nous? Est-ce qu’on s’en soucie ? Oui, mais au fond, il a toujours été soutenu avec respect. Je savais qu’elle était une bonne mère. J’ai toujours espéré qu’elle savait que j’étais un bon père. Je savais que c’était le cas. »

Ben Affleck a également révélé qu’une fois qu’il avait touché le fond, il lui avait fallu un an et demi pour devenir sobre.

« Le remède contre les dépendances est de souffrir, vous souffrez suffisamment, que quelque chose à l’intérieur de vous s’en aille et dise : « J’en ai marre. » J’ai de la chance car j’ai touché ce point avant de perdre les choses les plus importantes. Pas ma carrière ou mon argent – c’était ma relation avec mes enfants, et quand j’ai senti que cela les avait impactés, je l’ai reconnu. » « C’était le pire jour de ma vie. J’ai fait la paix… mais depuis ce jour, je le jure, je n’ai plus eu envie de boire. »

L’acteur de « Gone Girl » a admis que la dissolution publique de son mariage avec Garner lui avait donné une brève interruption lorsqu’il s’agissait de reprendre sa relation avec Jennifer Lopez.

« Cela m’a traversé l’esprit avec certitude… Ma responsabilité envers mes enfants est la responsabilité la plus importante que j’aie, donc je ne ferai rien de destructeur ou de douloureux pour eux si je peux m’en empêcher. Cela dit, je sais que la vie les affecte. » « Sa mère et moi sommes des célébrités et c’est difficile. Ne soyons pas idiots, n’est-ce pas ? C’est une sacrée croix à porter, c’est déjà un albatros… et puis pendant le divorce, tu sais qu’ils ont posté d’horribles mensonges. »

Ben Affleck et Jennifer Lopez se sont fiancés dans les années 2000, ils ont recommencé à se fréquenter en avril 2021. Vous savez… Là où il y avait le feu…

Que pensez-vous de cet entretien ? Il buvait parce qu’il était malheureux dans ce mariage, il se sentait piégé. Il est bon que vous reconnaissiez les raisons de votre consommation d’alcool et que vous soyez maintenant en bonne santé et sobre. Vos enfants seront plus heureux de voir leurs parents heureux aussi, un mariage qui ne marche pas, cela ne marche pas, celui de rester pour eux, s’il vous plaît, les enfants aussi se rendent compte de ces choses et souffrent encore plus à cause de ça.

Ben et JLo seront destinés l’un à l’autre… Il a récemment réfléchi à sa relation avec Lopez.

Ainsi, Ben Affleck a bu parce qu’il se sentait piégé dans son mariage avec Jennifer Garner.