Ben Affleck a contacté J.Lo en février parce qu’il pensait qu’elle “ pourrait être célibataire ” ⋆ .

L’impression que j’ai depuis les premières semaines du renouveau de Bennifer est que Ben Affleck et Jennifer Lopez passent du temps ensemble et à peu près «à nouveau ensemble», mais ce n’est pas aussi long que nous le voulons et les médias le veulent. être. Nous pensions qu’ils se sont reconnectés pour la première fois à la fin du mois d’avril, date à laquelle Ben Affleck a été vu se faire prendre par l’Escalade blanche de Jennifer. Ensuite, il s’est avéré qu’Affleck avait commencé à écrire des courriels de Jennifer pleins d’amour et de désir en février, et nous avons tous dû ajuster notre calendrier du réveil. Maintenant, les «sources» veulent tout réajuster une fois de plus. Vous connaissez ces courriels pleins de nostalgie que Ben envoyait à J.Lo en février? Eh bien, il était juste en train de la contacter en tant qu ‘«ami». Et il pensait qu’elle était peut-être célibataire. MDR.

Les retrouvailles de Ben Affleck et Jennifer Lopez sont survenues de manière organique. «Ben a contacté Jennifer en tant qu’ami», raconte une source à PEOPLE sur la façon dont l’ancien couple s’est reconnecté 17 ans après la fin de leur relation en 2004. «Il la surveillait essentiellement», dit la source. “Il était célibataire et pensait qu’elle pourrait l’être aussi.” À l’époque, Lopez, 51 ans, était toujours avec son fiancé Alex Rodriguez. L’ancien couple a annoncé qu’ils «travaillaient sur certaines choses» en mars avant de se séparer officiellement en avril. En janvier, Affleck, 48 ans, s’était séparé de Ana de Armas, une fille de l’époque, après avoir été liée pour la première fois au début de 2020. “Ce n’était en aucun cas irrespectueux, car il pensait vraiment qu’elle n’était plus avec Alex”, a déclaré la source à propos d’Affleck contactant Lopez.

Oh mon Dieu. Comme Ben ne savait pas que J-Rod se produisait encore! Je crois honnêtement que dès que Ben a entendu dire qu’A-Rod frappait des femmes sur Instagram, y compris Madison LeCroy et toute autre personne de télé-réalité, Ben s’est dit: «Comment vais-je travailler cela? Je vais les briser. Et il l’a fait! Ce n’était même pas difficile. Cette période était vraiment le début de la fin pour J-Rod, et tout ce que Ben a fait était de l’aider à se décider, en gros.

J’ai dit tout ce temps que nous savons que Ben aime historiquement la chasse et la poursuite, mais il n’est pas si doué pour le confort quotidien d’une vraie relation. J’espérais que J.Lo le maintiendrait sur ses gardes et le garderait à l’écart. Mais je ne pense pas qu’elle le soit. Je pense qu’elle est déjà all-in.

On dirait que Jennifer Lopez et Ben Affleck pourraient se voir dans un proche avenir. Alors que les deux se sont séparés depuis leur liaison au Montana la semaine dernière, une source proche du chanteur, 51 ans, a déclaré à PEOPLE: “[Jennifer] est en contact avec Ben tous les jours. «Ils font des plans pour se voir», dit la source. «Jennifer est toujours très enthousiasmée par la façon dont les choses se passent avec Ben.» Pendant ce temps, Lopez «passe du temps avec ses enfants à Miami», a déclaré l’initié, ajoutant: «Elle a aussi travaillé.»

Arrêtez d’être si disponible, Jennifer! Seigneur, tu sais comment jouer à ces jeux, alors fais-le. J’ai besoin que ce réveil dure tout l’été, mais J.Lo va brûler Ben dans un mois. Cela étant dit, des sources ont dit à Us Weekly que les choses progressaient «lentement» entre eux, mais je ne suis même pas sûr de le croire. Les promenades en escalade et les vacances au Montana ne me disent pas «lent».

Ben a été aperçu avec Seraphina ce week-end à Brentwood. Il porte un masque quand il sort avec ses enfants, ce qui est bien. Il semblait aussi être d’accord avec les paps.

