Ben Affleck a déclaré qu’il se sentait « piégé » dans son mariage avec Jennifer Garner

Ben Affleck parle de tout, mais pas de Jennifer Lopez 0:50

. – Ben Affleck a parlé de son mariage avec Jennifer Garner et les réseaux sociaux ne sont pas contents.

La star de « The Last Duel » a parlé à Howard Stern de son mariage avec Garner et a déclaré que s’ils ne s’étaient pas séparés en 2015, « il boirait probablement encore ».

« C’est en partie la raison pour laquelle j’ai commencé à boire », a déclaré Affleck à Stern. « Parce qu’il était piégé. »

Le couple a annoncé sa rupture un jour après son 10e anniversaire et il a fallu près de deux ans avant de demander le divorce.

Affleck a déclaré que lui et Garner se sont battus pour garder leur famille unie. Ils sont les parents de Violet (16 ans), Seraphina (12) et Samuel (9).

« Nous avons eu un mariage qui n’a pas fonctionné, cela arrive, avec quelqu’un que j’aime et que je respecte, mais avec qui je ne devrais plus être marié », a-t-il déclaré. « En fin de compte, nous avons essayé. Nous avons essayé, nous avons essayé parce que nous avions des enfants. »

L’acteur oscarisé a parlé ouvertement de son combat contre la dépendance à l’alcool.

« Je me disais ‘Je ne peux pas y aller’ à cause de mes enfants, mais je ne suis pas heureux, qu’est-ce que je fais?' », a déclaré Affleck. « Ce que j’ai fait, c’est boire une bouteille de whisky et m’endormir sur le canapé, ce qui s’est avéré ne pas être la solution. »

Certains sur les réseaux sociaux ont critiqué Affleck pour, à leur avis, avoir blâmé Garner pour sa dépendance.

« Ben Affleck et Jennifer Garner se sont séparés en 2015 et on l’a vu l’emmener en cure de désintoxication en 2018 », a tweeté une personne. « Ne la blâme pas. »

