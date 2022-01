Ben Affleck a « enfin compris » Batman en réalisant le film flash

Il y a longtemps, nous nous disputions pour savoir qui était le meilleur James Bond. De nos jours, cependant, tout tourne autour de Batman. Ben Affleck a choisi sa propre base de fans dédiée, mais même eux n’ont pas vu son meilleur travail en tant que Caped Crusader, a déclaré Ben Affleck dans une nouvelle interview avec The Herald Sun (via IGN).

Jouer à Batman était difficile pour l’acteur Ben Affleck, et il a expliqué au début de 2020 comment l’expérience du tournage de l’original, fortement re-tourné Justice League, l’avait poussé vers une rechute avec l’alcool. Cela a finalement conduit Affleck à s’éloigner de la première réalisation, puis à jouer dans le film autonome prévu de Batman, avec Matt Reeves et Robert Pattinson dans ces rôles respectifs avec un tout nouveau scénario.

Maintenant, cependant, alors qu’Affleck a confirmé au cours de l’interview qu’il avait fini de jouer le personnage, il a également déclaré que le tournage de The Flash était son expérience préférée tout en jouant le personnage.

« Je n’ai jamais dit cela – c’est tout juste sorti des presses – mais peut-être que mes scènes préférées en termes de Batman et l’interprétation de Batman que j’ai faite, étaient dans le film Flash », a déclaré Affleck. « J’espère qu’ils maintiendront l’intégrité de ce que nous avons fait parce que je pensais que c’était génial et vraiment intéressant – différent, mais pas d’une manière qui soit conforme au personnage. »

« Qui sait? » Affleck continua. « Peut-être qu’ils décideront que cela ne fonctionne pas, mais quand je suis allé le faire, c’était vraiment amusant et vraiment, vraiment satisfaisant et encourageant, et j’ai pensé: » Wow, je pense que j’ai enfin compris. «

Les scènes Flash, a déclaré Affleck, « ​​mettent une très belle finition à mon expérience avec ce personnage », faisant écho aux commentaires qu’il a faits en octobre 2021.

Le flash rassemble Barry Allen/The Flash d’Ezra Miller avec la version de Michael Keaton et Ben Affleck du Caped Crusader, ainsi que les débuts de Sasha Calle en tant que Supergirl. Le film ramènerait également Michael Shannon et Antje Traue dans le rôle du général Zod et Faora, qu’ils ont joué pour la première fois dans Man of Steel. Le flash devrait sortir en salles le 4 novembre 2022.