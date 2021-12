Ben Affleck a « parlé » de Jennifer Lopez avec une ex-petite amie

Ben Affleck a également parlé de Jennifer Lopez avec une ex-petite amie | PA

Lors d’une interview, l’un des ex-partenaires de Ben Affleck a avoué que lorsqu’ils étaient ensemble, l’acteur parlé de Jennifer Lopez et peut-être à l’avenir sa femme.

La relation amoureuse que les deux acteurs entretiennent est l’une des plus connues du show business, d’autant plus que c’est la deuxième chance que les deux ont l’amour ensemble car ils se sont fiancés il y a 17 ans.

Malgré le fait que depuis le premier moment où ils ont été vus ensemble en 2002 jusqu’à Ben Affleck et Jennifer Lopez, la foule et des millions de fans sont immédiatement tombés amoureux de ce beau couple, qui faisait partie des couples de célébrités les plus admirés.

Cependant, pour 2004, ils ont décidé de se séparer, bien qu’il semble que leur amour ne s’est jamais estompé, pendant la période au cours de laquelle ils ont été séparés, chacun a commencé à avoir d’autres relations, l’un des meilleurs amis de Matt Damon était avec Ana de Armas.

Pour des millions de personnes, Bennifer est le partenaire idéal | PA

Il convient de mentionner que quelques mois avant d’être avec l’actrice, Affleck a eu une relation avec une jeune femme qu’il a rencontrée sur Internet, via une application de rencontre, Katie Cherry était également sa ex petite amie.

Selon certains médias, la jeune femme a eu une interview où elle a révélé quelques situations et conversations qu’elle a eues avec son petit-ami d’alors Ben Affleck, notamment où le nom de Jennifer Lopez, interprète de « On The Floor » était lié.

Même si ce n’est qu’une seule fois que l’acteur et réalisateur a mentionné son nom, c’était sûrement l’une des conversations que ses proches aimeraient connaître, elle lui a posé des questions sur le corps de la chanteuse et actrice.

Vous imaginez sûrement déjà un peu la partie spécifique qu’il a demandée, c’est vrai, Katie n’a pas pu s’en empêcher et lui a demandé comment étaient les charmes ultérieurs du chanteur et il a juste dit un seul mot « fabuleux ».

Au temps où Ben affleck et Katie sortaient ensemble, Jennifer le faisait aussi avec l’ancien joueur Alex Rodríguez, avec qui elle a mis fin à sa relation et quelques semaines plus tard, nous l’avons revue avec ce que des millions de personnes considèrent comme l’amour de sa vie Ben Affleck.

L’acteur a récemment été pointé du doigt par le public pour avoir fait certaines déclarations au sujet de son ex-femme Jennifer Garner, qui est la mère de ses trois enfants.