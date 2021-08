Ben Affleck a repéré des bijoux chez Tiffany’s au milieu de la réunion de Jennifer Lopez

Ben Affleck a récemment été aperçu en train de parcourir des bijoux chez Tiffany’s en Californie, au milieu de ses retrouvailles romantiques avec son ex-fiancée Jennifer Lopez. Page Six a publié des photos d’Affleck regardant des bagues avec sa mère et son fils, Samuel. Le point de vente a spéculé qu’il cherchait quelque chose à donner à Lopez, peut-être une autre bague de fiançailles, mais cela n’est pas confirmé. Le couple a ravivé leur romance après la séparation de Lopez avec l’ancien Yankee de New York Alex Rodriguez, son petit ami et fiancé, de deux ans.

Affleck et Lopez se sont rencontrés pour la première fois au début des années 2000, après s’être rencontrés sur le tournage du film Gigli de 2001. Ils se sont fiancés en 2002, et Affleck a offert à Lopez un diamant rose de 6,1 carats de Harry Winston. La bague aurait coûté plus de 2 millions de dollars. Surnommée « Bennifer », la relation de Lopez et Affleck a fait l’objet d’innombrables gros titres et d’un examen minutieux des médias, les conduisant à se séparer en 2004. Lopez a expliqué plus tard que la couverture médiatique constante était en grande partie pourquoi Affleck n’était pas à l’aise de poursuivre leur relation.

Après leur séparation, Lopez s’est marié et a eu deux enfants avec le chanteur Marc Anthony. Ils se sont séparés en 2011 et Lopez a commencé une relation intermittente avec Casper Smart, son ancien danseur de sauvegarde. Affleck s’est également marié en épousant l’actrice Jennifer Garner. Le couple partage trois filles ensemble. En 2018, Garner et Affleck se sont séparés, la star de Gone Girl étant liée de manière romantique à un certain nombre de femmes différentes au cours des dernières années.

Lopez a commencé à sortir avec Rodriguez en 2017. Le couple s’est fiancé en 2019, mais leurs noces ont été reportées deux fois. En avril, l’ancien couple a annoncé qu’ils s’étaient séparés. “Nous avons réalisé que nous sommes meilleurs en tant qu’amis et sommes impatients de le rester”, lit-on dans une déclaration commune qu’ils ont publiée.

“Nous continuerons à travailler ensemble et à nous soutenir mutuellement sur nos activités et projets communs”, poursuit le communiqué. “Nous souhaitons le meilleur l’un à l’autre et à nos enfants. Par respect pour eux, le seul autre commentaire que nous ayons à dire est de remercier tous ceux qui nous ont envoyé des mots gentils et leur soutien.”

Après leur scission, un initié a parlé à ET sur ce qui a conduit à la scission, indiquant que les allégations d’infidélité contre Rodriguez faisaient au moins partie de la cause. L’initié a déclaré que Lopez “avait fait de son mieux” pour que les choses fonctionnent, mais que “cela ne la rendait plus heureuse”. L’interprète de “Waiting For Tonight” “savait qu’il était temps de lâcher prise”, a également déclaré l’initié. “Il y avait des problèmes en ce qui concerne les plans de mariage et les problèmes de confiance qu’elle ne pouvait pas surmonter.”