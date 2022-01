Ben Affleck avoue que la critique de son Batman l’a affecté – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Ben Affleck a été choisi par Zack Snyder pour donner vie au Dark Knight dans le film Batman v Superman : Dawn of Justice, sorti en 2016. Sa signature a provoqué une vague de critiques (et une avalanche de mèmes) qu’il avoue désormais à l’acteur , ils l’ont affecté plus qu’il ne voulait l’admettre à l’époque.

L’interprète s’est montrée sincère sur The Howard Stern Show. « Je me suis senti blessé. Je me sentais moins mal que je ne l’aurais été 10 ans auparavant. Mais ça faisait mal », a-t-il avoué.

« Je pensais que c’était une idée intéressante, mais à ce moment-là, j’ai réalisé que cela allait se transformer en demande. Tout le monde allait faire une demande. Sérieusement, des centaines de milliers de personnes ont signé une foutue pétition. N’avez-vous pas mieux à faire de votre journée que de signer des pétitions ? Mais, ironiquement, la raison pour laquelle j’ai accepté, c’est que je voulais faire un film pour mes enfants, surtout pour mon fils, qu’ils le voient et soient fiers », a-t-il ajouté, faisant référence à la pétition qui a été lancée pour qu’Affleck ne incarner Batman.

Malgré les critiques, l’acteur est revenu pour incarner Batman dans Suicide Squad, Justice League et Justice League de Zack Snyder. De plus, il reprendra le rôle du super-héros dans The Flash, un film qui sortira en salles en novembre et qui, comme l’a confirmé Affleck lui-même, sera l’adieu à son incarnation du Dark Knight.

En 2016, Zack Snyder n’a pas hésité à défendre la star. « Je pense que Ben Affleck est un bon Batman. Il ne voulait pas d’un petit Batman. Ben a environ 1,93, mais avec ses bottes, il a 1,98 », a-t-il expliqué à Bloomberg.

Affleck a un calendrier très serré. L’artiste jouera dans Hypnotic sous le commandement de Robert Rodriguez ; ainsi qu’une suite à The Accountant. Deep Water est en attente de libération et dirigera bientôt et dirigera Ghost Army et Witness for the Prosecution.

Avec des informations de Cependant