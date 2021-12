Ben Affleck blâme Jennifer Garner pour son alcoolisme et Internet la défend

Comme prévu, les déclarations de l’acteur ont irrité Internet, en particulier les fans de Jennifer, qui ils l’ont décrit comme « petit homme » pour blâmer votre ex pour votre alcoolisme alors que le moins que vous puissiez faire est face à ta responsabilité.

De plus, ils ont rappelé que malgré le fait qu’ils aient divorcé en 2015, c’est elle qui l’a soutenu et l’a emmené personnellement en cure de désintoxication en 2018 et la blâmer est le moins qu’il mérite. Voici les réactions les plus virales de Twitter.

La blâmant pour sa dépendance, Affleck a poursuivi en disant que leur mariage s’était terminé d’un commun accord et en bons termes et a déclaré que Il la respectera toujours et ressentira de l’affection pour elle.