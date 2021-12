Ben Affleck blâme la consommation d’alcool sur l’ex-femme Jennifer Garner, s’est sentie piégée

Lire du contenu vidéo

Le spectacle Howard Stern/SiriusXM

Ben Affleck dit son mariage avec son ex-femme Jennifer Garner aidé à relancer son alcoolisme – affirmant qu’il s’est tourné vers l’alcool pour faire face au sentiment de « piégeage ».

L’acteur — qui est maintenant avec Jennifer Lopez — ne s’est pas retenu en parlant à Howard Stern à propos de son problème d’alcool et de son temps avec JG, qu’il rendait sacrément misérable.

Il dit que s’ils étaient restés ensemble, ils auraient été « à la gorge l’un de l’autre », et pas seulement cela – mais il a même spéculé que s’il était toujours marié avec elle, il boirait toujours.

Voici une autre citation révélatrice de l’interview de lundi… « J’ai commencé à boire en partie parce que j’étais piégé. » Il ajoute : « Je me suis dit : ‘Je ne peux pas partir à cause de mes enfants, mais je ne suis pas heureux, qu’est-ce que je fais ?’ Et ce que j’ai fait, c’est [I] a bu une bouteille de scotch et s’est endormi sur le canapé, ce qui s’est avéré ne pas être la solution. »

En apparence, c’est une déclaration assez exaspérante pour Ben, compte tenu du soutien que Garner a apporté à ses combats avec la bouteille. Elle l’a emmené en cure de désintoxication en 2018 et est restée un pilier pour lui.

C’est pourquoi les commentaires de Ben ne sont PAS bien reçus en ligne. Beaucoup de gens le critiquent pour avoir même essayé de connecter ses démons personnels à elle individuellement, notant que Jen a toujours été là pour lui quand il a rechuté.

Ben a ajouté que malgré tous leurs efforts, ils ne pouvaient tout simplement pas sauver leur relation et ne voulaient pas que cela soit le modèle de mariage pour leurs enfants.

Ben a également mentionné leurs enfants tout en parlant de raviver les choses avec J Lo, disant à Stern qu’il avait réfléchi à deux fois avant de revenir avec elle – tout cela parce qu’il sentait que ses enfants étaient sa plus haute responsabilité et était préoccupé par les inévitables gros titres.

Une dernière chose… bien que cela puisse donner l’impression que Ben a totalement saccagé son ex-femme, il a terminé sur une note plutôt douce, en disant… « Nous avons fait de notre mieux. Je savais qu’elle était une bonne maman, et j’espérais qu’elle Je savais que j’étais un bon père. Je devais devenir sobre, et je le reconnais. »

Quoi qu’il en soit, comme nous l’avons dit… il semble que lui et son ex soient en bons termes maintenant, et ce depuis un certain temps. Même avec J Lo autour – qu’elle c’était pour Halloween — il ne semble pas y avoir beaucoup d’animosité là-bas ces jours-ci.

Au moins, il n’y en avait pas avant l’interview de Stern.