Ben Affleck contraint d’affronter un homme à l’aéroport en quittant la Mostra de Venise avec Jennifer Lopez

Ben Affleck et Jennifer Lopez n’ont pas pu s’échapper de Venise sans un étrange incident de fans. Un jour après avoir fait leurs débuts sur le tapis rouge en tant que couple relancé, Affleck et Lopez ont eu une rencontre rapprochée avec un fan agressif à l’aéroport de Venise, ce qui a amené le réalisateur d’Argo à devenir un peu maniable.

Affleck et Lopez se dirigeaient vers l’aéroport samedi lorsqu’un homme s’est approché de lui pour tenter de prendre une photo. La brève rencontre a déclenché la sécurité du couple pour passer à l’action, mais pas avant qu’Affleck n’ait dû mettre sa main sur la poitrine de l’homme et le repousser. Les photos de PEOPLE montrent l’homme barbu se penchant et essayant de prendre un selfie avec la star.

Le petit ami de Jennifer Lopez, Ben Affleck, repousse doucement un fan trop zélé à l’aéroport en Italie https://t.co/qjT2Ijt5Pf – Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) 11 septembre 2021

L’homme a été parqué loin des étoiles et habillé par la sécurité. Affleck et Lopez ont continué leur chemin. Ce fut un week-end majeur pour le couple ressuscité, faisant leur première apparition ensemble sur le tapis rouge depuis la première malheureuse de Gigli en 2003. La première relation du couple a pris fin peu de temps après, mais les choses semblent être sur un terrain beaucoup plus stable aujourd’hui .

Selon PEOPLE, le couple est follement amoureux l’un de l’autre et “sur le long terme”, ce qui est tout ce que tout le monde peut espérer dans ce monde fou. Selon des sources, Lopez et Affleck sont “folles amoureuses” et se considèrent comme “l’amour de la vie de l’autre”.

Leur retour en couple a été précédé de plusieurs ramifications, notamment une relation très médiatisée entre Lopez et Alex Rodriguez qui s’est terminée au milieu d’allégations de fraude et le mariage d’Affleck avec Jennifer Garner au milieu de ses propres batailles avec des démons personnels.

Jennifer Lopez et Ben Affleck font leur retour sur le tapis rouge à la Mostra de Venise. ✨ https://t.co/eQ9RJqzsP9 pic.twitter.com/JDXHyWcb3o – People (@people) 10 septembre 2021

Les amis et la famille disent tous la même chose pour Affleck et Lopez, notant qu’ils sont heureux de voir les deux se retrouver après si longtemps. Matt Damon, l’ami de longue date et partenaire d’écriture d’Affleck, a été cité lors de la promotion de Stillwater qu’il était “tellement heureux” pour Affleck.

“Il est le meilleur. Il mérite tous les bonheurs du monde”, a déclaré Damon, selon PEOPLE. “Je suis content pour eux deux.” Même l’ancienne ex d’Affleck, Gwyneth Paltrow, aime le couple, les qualifiant de “mignons” sur une photo prise ce week-end sur le tapis rouge.