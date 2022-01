Ben Affleck dit que Justice League a été « la pire expérience »

Ben Affleck s’est exprimé sur son rôle de Batman (Photo: . / REX)

Ben Affleck a déclaré que travailler sur Justice League était la « pire expérience » pour lui, car il a révélé qu’il avait presque renoncé à être Batman.

L’acteur, 49 ans, revient dans le rôle de The Flash, mais nous ne l’avons presque jamais vu reprendre le Caped Crusader après le film de 2017, initialement réalisé par Zack Snyder, avant que le cinéaste ne perde tragiquement sa fille et que Joss Whedon ne prenne sur.

En 2018, Affleck a également divorcé de sa femme Jennifer Garner.

« C’était vraiment Justice League qui était le nadir pour moi », a déclaré l’acteur au Los Angeles Times. «Ce fut une mauvaise expérience à cause d’une confluence de choses: ma propre vie, mon divorce, le fait d’être trop loin, les agendas concurrents, puis la tragédie personnelle de Zack et le nouveau tournage.

«C’était juste la pire expérience. C’était horrible. C’était tout ce que je n’aimais pas à ce sujet.

Affleck avait déjà joué le super-héros dans Batman v Superman: Dawn of Justice, mais Justice League était connu pour ses problèmes.

Après le départ de Snyder, Whedon a pris le relais, mais a ensuite fait face à des allégations de comportement « grossier » et abusif sur le plateau.

Affleck a décrit le film comme la « pire expérience » (Photo : REX/Shutterstock)

Ray Fisher (Cyborg) a accusé le réalisateur d’inconduite, tandis que les stars de Buffy contre les vampires, dont Whedon était le showrunner, se sont également prononcées contre lui.

L’actrice de Wonder Woman, Gal Gadot, a également affirmé qu’il avait « menacé sa carrière ».

Zack Snyder a dû quitter le projet (Photo : .)



Le réalisateur Joss Whedon a été accusé de comportement « abusif » (Photo : .)

Après la sortie de Justice League en 2017, Snyder est revenu au projet, libérant Justice League de Zack Snyder (ou Snyder Cut) en 2021.

Il a vu le retour de Jared Leto en tant que Joker, Gadot en tant que Wonder Woman, Affleck en tant que Batman et Henry Cavill en tant que Superman.

S’adressant à Vanity Fair à l’époque, le réalisateur a révélé: « Je ne suis pas payé.

« Je ne voulais être redevable à personne, et cela m’a permis de garder mes pouvoirs de négociation avec ces personnes assez forts. »

Plus : Ben Affleck



Affleck incarnera une dernière fois Batman dans The Flash, qui sortira cette année.

Il est également prévu de voir Michael Keaton, qui a joué Batman à la fin des années 80 et au début des années 90, reprendre le rôle.

La sortie de Flash est prévue pour le 4 novembre 2022.

