Ben Affleck dit qu’il est “émerveillé” par J.Lo dans une rare déclaration publique

Ben affleck ne peut que souhaiter être aussi influent que Jennifer Lopez.

L’acteur de Gone Girl est devenu poétique en parlant à Adweek de la pop star de 52 ans, qui a reçu le Brand Visionary Award de la publication. Il a expliqué au média qu’il “ne saura jamais” ce que c’est que d’avoir un impact sur le monde comme Jennifer l’a fait.

« Tout ce que je peux vous dire, c’est que j’ai vu de mes propres yeux la différence que fait la représentation parce que j’ai vu », se souvient-il, « encore et encore, les femmes de couleur approchent Jennifer et lui disent quel est son exemple en tant que femme forte et une femme qui réussit et exige sa juste part dans le monde des affaires signifie pour eux. »

Le père de trois enfants a ajouté: “Je suis impressionné par l’effet de Jennifer sur le monde.”

Comme Ben l’a dit, Jennifer a tant fait pour les femmes et les personnes de couleur, alors qu’il n’est capable de créer que des “films qui émeuvent les gens”.