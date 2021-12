Ben Affleck dit qu’il ne blâmait pas Jennifer Garner, « c’est exactement le contraire »

Ben Affleck dit que ses sentiments sont blessés parce que ses remarques sur le fait de blâmer son ex-femme pour son alcoolisme ont été sorties de son contexte. Howard Stern interview – bien qu’il n’explique pas ce qu’il voulait vraiment dire.

Ben était sur « Jimmy Kimmel Live! » lorsqu’il a abordé le retour de flamme qu’il ressent après sa longue conversation de 2 heures avec Howard, au cours de laquelle il dit qu’il a souligné à quel point lui et Jennifer Garner s’aimer et se respecter.

Le spectacle Howard Stern/SiriusXM

Mais, il est énervé parce que la seule chose qui a fait les gros titres était Cette déclaration … « Une partie de la raison pour laquelle j’ai commencé à boire était parce que j’étais pris au piège. Je me disais: ‘Je ne peux pas partir à cause de mes enfants, mais je ne suis pas heureux, que dois-je faire?’ Et ce que j’ai fait, c’est comme boire une bouteille de scotch et m’endormir sur le canapé, ce qui s’est avéré ne pas être la solution. »

C’est textuellement – vous pouvez entendre l’audio non édité ci-dessus.

Cependant, Ben a raconté à Jimmy que toutes les histoires à propos de ce commentaire lui donnaient l’impression qu’il « disait exactement le contraire de ce que j’avais dit » … et était le « pire, le plus insensible, le plus stupide et le plus horrible des gars ».

Ben a déclaré lors de l’interview complète « nous avons beaucoup parlé de ma famille, du divorce et de l’alcoolisme … et de la façon dont vous devez être responsable et aimant » pour les enfants.

Tout cela est vrai, et le contexte complet de l’interview était que lui et son ex sont en très bons termes maintenant – mais, Ben est contrarié parce qu’il ne veut pas que ses enfants pensent qu’il dirait jamais quelque chose de mal à propos de leur mère .

Comme nous vous l’avons dit … son GF actuel, Jennifer Lopez, s’est présenté avec lui au studio de Kimmel – et son sourire donnait l’impression qu’ils étaient imperturbable par le contrecoup.

De toute évidence, ce n’est pas le cas, et alors que Ben s’est plaint des gros titres de « clickbait » hier soir, il n’a jamais vraiment expliqué la citation « piégée ».